Posle 40. ovo više nije „normalno“: 5 simptoma koje ne bi trebalo ignorisati

Neke stvari koje se dešavaju posle 40. više nisu "normalne" kao u mlađim godinama. Ako primetite ove simptome, javite se lekaru i proverite.

Ulazak u četrdesete za mnoge znači novu fazu u životu, ali i neke promene u telu posle 40. ne treba shvatati olako.

Kako starimo, rizik od određenih bolesti se povećava, a simptomi koji su nekada izgledali bezopasno mogu imati drugačije značenje. Stručnjaci ističu da odlaganje posete lekaru često proizilazi iz nesigurnosti, a ne iz nehata, ali upravo to oklevanje može imati posledice.

Lekari posebno ističu pet znakova koji ukazuju da je zaista vreme za sveobuhvatan pregled, posebno posle 40. godine.

1. Dugotrajan umor

Neprekidan osećaj iscrpljenosti nije „normalan deo starenja“. Ako umor traje duže od nekoliko nedelja, može biti povezan sa nedostatkom gvožđa, poremećajima štitne žlezde, apnejom u snu, depresijom ili hroničnim inflamatornim procesima. U retkim slučajevima, može ukazivati i na ozbiljnije bolesti.

Ako umor ne nestane, preporučuje se lekarski pregled i osnovni laboratorijski testovi.

2. Neobjašnjiv gubitak težine

Gubitak više od pet procenata telesne težine u roku od šest do dvanaest meseci, bez promene ishrane ili fizičke aktivnosti, znak je koji zahteva ispitivanje.

Uzroci mogu uključivati poremećaje štitne žlezde, dijabetes, poremećaje varenja, infekcije ili maligne bolesti.

3. Novi ili produženi bol

Bol u grudima, stomaku, leđima ili kostima koji traje duže od tri nedelje ne treba ignorisati. Iako su to često benigni uzroci, takvi simptomi mogu ukazivati na srčana oboljenja, probleme sa žučnom kesom, artritis, prelome ili u nekim slučajevima rak.

4. Promene u varenju ili mokrenju

Iznenadni zatvor, dijareja, krv u stolici, često mokrenje ili otežano mokrenje zahtevaju lekarsku procenu.

Iako uzrok može biti bezopasan, poput hemoroida ili infekcije, takve promene se ponekad povezuju sa bolestima creva, prostate ili raka.

5. Problemi sa pamćenjem

Povremena zaboravnost može biti deo svakodnevnog života, ali oštećenje pamćenja, konfuzija ili promene u razmišljanju koje utiču na svakodnevni život nisu tipične. Uzroci mogu uključivati stres, nedostatak sna, nedostatak vitamina, poremećaje štitne žlezde, infekcije ili neurološka stanja.

Rana procena omogućava blagovremeno lečenje ili barem smanjuje anksioznost.

Stručnjaci naglašavaju da svaki simptom ne znači ozbiljnu bolest, ali u srednjim godinama učestalost određenih dijagnoza se povećava. Rak debelog creva je jedan od najčešćih kod oba pola, dok su rak dojke i prostate vodeći u svojim grupama.

Ako se simptom ponovo pojavi, pogorša ili jednostavno „ne deluje normalno“, savet je jasan – potražite lekarski savet.

Redovni pregledi i obraćanje pažnje na signale vašeg tela jedan su od najefikasnijih načina za rano otkrivanje bolesti.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

