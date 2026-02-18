Postavite sebi ovo test pitanje koje i lekari postavljaju, otkrićete da li ste zavisni od šećera

Test pitanje koje lekari uobičajeno postavljaju otkriva da li ste zavisni od šećera. Postavite sebi ovo pitanje.

Jeste li i vi zavisni od šećera? Umesto da vam damo nejasnu listu opštih simptoma odvikavanja od šećera koje treba da pogledate. Postavite sebi ovo pitanje i otkrijte da li ste i vi u opasnosti.

Kada postoji lista od 10 stvari i 7 od njih se odnosi na vas, lako je reći: „Pa, 7 od njih se odnosi, ali tri ne, tako da ne može biti tako loše.“ Ako je odgovor potvrdan samo na bar jedno test pitanje, morate da obratite pažnju. Morate da shvatite da jedno značajno pitanje zaslužuje značajan odgovor.

Da li ste spremni?

Samo jedno pitanje koje lekari postavljaju i koje tiho otkriva zavisnost od šećera: „Da li i kada niste gladni, i dalje želite da jedete?“

Ako želite da jedete određenu hranu, posebno slatku hranu, čak i kada niste gladni, to se naziva žudnja. Žudnja za šećerom. A jedina tela koja nisu gladna i koja osećaju žudnju su zavisna tela.

Zašto se javlja želja za šećerom

1. Vaš nivo šećera u krvi stalno varira

Žudnja se javlja zato što vam se nivo šećera u krvi stabilizuje. Bez obzira da li ste pokušali da „ušunjate“ slatku grickalicu, napunite dan rafinisanim ugljenim hidratima ili popijete gazirano piće ili sok (čak i ako je to „prirodno zaslađen“ sok), vaše telo ima isti odgovor: Šećer ulazi, pa telo pokušava da ga brzo uravnoteži.

Ono luči insulin kako bi pomoglo vašem telu da preradi i izjednači šećer u krvi. Insulin je neverovatno dobar u svom poslu. Toliko dobar da želi da ostane i da se uveri da su svi i dalje bezbedni, čak i nakon što je zabava propala.

Vaše telo počinje da paniči jer sada ima previše insulina. Dakle, potreban mu je šećer da bi se stvari izjednačile. Vaše telo dobija taj težak, gust, trom osećaj.

Možda ćete se na trenutak osećati čudno uznemireno i blago mučno, pa će vam telo i mozak početi da šalju poruke gladi, i naći ćete se kako stojite ispred automata za prodaju, dajući mu četvrtine za sjajnu kesicu Skitlsa – iako ste upravo ručali. To je začarani krug.

2. Vaš mozak je programiran za zadovoljstvo u šećeru

Knjiga „Završavanje borbe za hranu“ deli nalaze iz studije sa Harvarda u kojoj je dokazano da šećer, belo brašno i rafinisani ugljeni hidrati aktiviraju „nucleus accumbens“.

Nucleus accumbens je centar zadovoljstva vašeg mozga. To je „nulta“ lokacija za konvencionalnu zavisnost, deo mozga koji se pali kada zavisnici od kockanja ili narkomana osete želju za time.

Zavisnici od kockanja. Zavisnici od droge. I vi. Ne želim da ovo zvuči preoštro, ali zavisni od šećera možete biti kao i bilo čega drugog. Ova zavisnost može biti jaka kao i bilo koja druga zavisnost.

Svaka zavisnost ima ciklus. Prekidanje tog ciklusa generalno pokreće ciklus apstinencijalne krize.

Apstinencijalna kriza je teška jer ne samo da zaustavljate navike. Ne samo da se odričete svojih omiljenih stvari. Borite se protiv centra za zadovoljstvo u vašem mozgu. Prestajete da budete zavisni od šećera.

To može biti teška borba. Mi, ljudi, tragamo za zadovoljstvom, a vaš mozak (i telo) je počeo da izjednačava zadovoljstvo sa šećerom. Ipak, moguće je početi da smanjujete unos šećera, pažljivo ga ukidajući na način koji ublažava simptome apstinencije.

Kako prekinuti ciklus želje za šećerom

1. Započnite dan sa zelenim povrćem, a ne sa šećerom

Da li jedete sirupastu vaflu, meki bejgl ili kutiju jogurta ujutru? Ako je tako, svaki dan pokrećete ciklus želje za šećerom! Održavajte nivo šećera u krvi uravnoteženim, dobijte prirodnu energiju i dajte svom telu mikronutrijente potrebne za dugoročno zdravlje tako što ćete započeti jutro zelenim smutijem.

Sirova, prava hrana blendirana ili ceđena kod kuće može vam pomoći da se detoksikujete od šećera i drugih neželjenih hemikalija. Isprobavanje nečega poput 14-dnevnog smutija koji je osmišljen da vam pomogne da se bezbedno detoksikujete, sa pravom hranom koja održava nivo šećera u krvi uravnoteženim, pomoći će vam da pokrenete ciklus želje za šećerom tokom celog dana.

2. Izaberite jednu zadovoljavajuću zamensku užinu

Vaš mozak će uvek izjednačavati jedenje sa zadovoljstvom. To je evolutivna stvar. Ako hrana donosi zadovoljstvo, tražiti ćete je i preživeti. Umesto da se borite protiv svoje osnovne biologije, koristite je za svoje dobro. Pronađite jednu zdravu užinu u kojoj uživate i zamenite je svojim klasičnim slatkišima. Zatim, dozvolite sebi da uživate u njoj kada vas napadne želja, a da ne budete zavisni od šećera.

Fokusirajte se na hranu punog ukusa u kojoj zaista uživate. Kriška zrelog manga, veoma crna čokolada, sladoled od zamrznute banane, gazirana mineralna voda, sirovi bademi ili makadamija orasi takođe nude zadovoljavajuću užinu bez dodatog šećera.

3. Koristite kokosovo ulje za stalnu energiju

Kokosovo ulje je prvenstveno napravljeno od masnih kiselina srednjeg lanca (MCFA), kojima nisu potrebni posebni enzimi da bi ih telo efikasno koristilo. Pored toga, MCFA idu direktno u vašu jetru za energiju, što znači da nema skoka insulina. Bez skoka insulina, nema naglog porasta šećera.

Pokušajte da ga umešate u kafu za popodnevno osveženje. Bonus: Kokosovo ulje je dobro za vaš ten.

4. Kuvajte više obroka kod kuće

Pošto je šećer toliko rasprostranjen u prerađenoj i brzoj hrani, počnite sami da pravite standardne recepte. Brza količina kečapa na šporetu košta skoro ništa (posebno kada je sezona svežeg paradajza), a možete kontrolisati šećer u njemu. Isto važi i za sos za roštilj, hleb, sos za špagete, supe i granolu.

Ne morate čak ni da učite kako da ga konzervirate! Sosovi se mogu brzo zamrznuti i odmrznuti. Kada jednom eliminišete skrivene šećere iz ishrane, moći ćete da kontrolišete želju za šećerom pod svojim uslovima, bez apstinencijalne krize.

5. Planirajte unapred predvidljive želje

Poznajete sebe bolje od bilo koga. Kada posežete za činijom sa slatkišima? Budite spremni za taj „napad grickalica“ u 14 časova, sa zadovoljavajućom opcijom. Još bolje: Počnite da trenirate svoje telo zdravijim navikama tako što ćete reagovati na tu želju dodavanjem drugih prijatnih aktivnosti u svoj dan. Popijte veliku čašu vode, idite u kratku šetnju, mazite svog psa ili pozovite prijatelja.

Neće proći dugo pre nego što uspostavite novu rutinu. Vaš mozak će početi da gradi nove neuronske puteve koji više liče na umor > šetnja > zadovoljstvo, umesto na vaš trenutni umor > šećer > zadovoljstvo.

6. Pažljivo čitajte etikete sastojaka

Izbegavajte termine poput bezvodne dekstroze, dekstroze, fruktoze, kukuruznog sirupa sa visokim sadržajem fruktoze (HFCS) i sladnog sirupa. To su lukavi termini za različite vrste šećera.

Koja je svrha odvikavanja od zavisnosti od čokolade kada dobijate istu količinu šećera u nečemu što čak ni ne želite da bude slatko? Opšte pravilo je: Ako ne možete da identifikujete sve na etiketi, vratite to na policu. Nemojte da budete zavisni od šećera.

7. Jedite hranu koja podržava ravnotežu raspoloženja

Vitamin C je odličan antioksidans i takođe je ključan za proizvodnju serotonina. Nizak serotonin može povećati želju za šećerom. Zato grickajte paprike, citrusno voće, jagode i kivi da biste držali želju za čokoladnom pločicom pod kontrolom.

(Krstarica/YourTango)

