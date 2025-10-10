Potopila je lovorov list u maslinovo ulje i dobila blago iz prirode – pravo čudo za organizam!

Maslinovo ulje i lovorov list su neverovatan spoj!

Lovorov list je dobro poznat začin koji se koristi u kuvanju, ali sve češće ga vezujemo za verovanja koje imaju veze sa privlačenjem novca, a mnogi ističu da nema boljeg leka za kašalj od lovorovog lista.

Za šta god da ga izaberete nećete pogrešiti, ali evo u čemu stvarno pomaže lovorov list.

– Smanjuje bolove

– Smiruje nervni sistem

– Povećava i podstiče proces znojenja

– Jača imuni sistem

– Podstiče ukupnu mentalnu aktivnost

– Uz to se možete koristiti za lečenje proširenih vena i bolnih zglobova

Potrebni sastojci:

– 30 grama lista lovora

– 250 ml maslinovog ulja

Priprema:

Zgnječite lovorove listove i prelijte maslinovim uljem preko njega. Stavite smesu u staklenu flašu, zatvorite je čvrsto i ostavite da stoji na tamnom i hladnom mestu dve nedelje. Protresite sadržaj flaše s vremena na vreme. Nakon 2 nedelje procedite ulje kroz gazu i prebacite tečnost u drugu posudu. Držite lovorovo ulje u hladnoj sobi.

Lovorovo ulje je odlično da se koristi i preventivno, dobro je ako imate problema sa aknama i mitiserima, jača imunitet, a navode da poboljšava i apetit, pišu „Domaći kolači“.

Ako hoćete da koristite lovorov list kao lek, potrebno je da uradite sledeće:

Zagrejte ulje na ringli, ali na niskoj temperaturi. Utrljajte ga na otečene zglobove i to bilo bilo sve!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com