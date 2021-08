Prave haos u organizmu: Ove 4 namirnice moramo prati pre jela, a to ne radimo!

Da li ste sigurni da znate koje namirnice moraju da se peru pre jela? Proverite, sigurno niste očekivali i da se ovih četiri naleze na spisku.

Svi znaju da voće i povrće treba oprati pre jela i to ne samo zbog rizika da se na njihovoj kori nalaze pesticidi, već i kako bi se uklonila prljavština sa njih koju, ako ih samo protrljate kroz dlanove, možete da unesete u telo i uzrokujete infekcije.

Međutim, postoji i neka hrana koju je neophodno prati, a to niko ne radi. Zašto? Jednostavno niko im nije rekao šta se može desiti ako to ne učine.

Ove četiri namirnice treba baš uvek prati pre upotrebe…

1. Voće i povrće s korom koja se ljušti

Iako uklanjate koru sa ovakvog voća i povrća, ipak ga prethodno držite u rukama, pa tako rizikujete da bakterije koje kora sadrži sa dlanova prenesete na plod. Zato je preporuka da ga obavezno prethodno operete i sprečite rizik od infekcije.

2. Konzerve i flaše

Sigurno vam nikada ne bi palo na pamet da pre nego što otvorite konzervu ili flašicu omiljenog soka prethodno je operete. Činjenica je da ovakvi proizvodi često dugo borave u magacinima koji nisu najčistiji i nije retkost da se na njima nakupe bacili i bakterije. Ovi „neprijatelji zdravlja“ lako sa ruku mogu završiti na hrani i izazvati bolest.

3. Orašasti plodovi

Kada sa oraha, lešnika ili pistaća uklonite ljusku, plodove treba proprati kroz mlaz hladne vode, a potom ih ostaviti da se osuše, kažu stručnjaci. Ne možete da znate gde su sve bili prilikom proizvodnje i transporta, pa tako ni kakvi su higijenski uslovi na tim mestima. Pranjem ćete ukloniti i fitinsku kiselinu koja održava svežinu ovih namirnica i štiti ih od parazita, ali je štetna po ljudski organizam.

4. Suvo voće

Suvo voće važi za jednu od „najprljavijih“ namirnica, posebno ako ga kupujete u prodavnicama zdrave hrane i to na grame. Ne možete da znate gde je boravilo, koliko dugo je na tom mestu stajalo i u čemu je čuvano. Preporuka stručnjaka jeste da suvo voće dobro operete pod mlazom hladne vode ili da ga čak potopite u istu na pola sata, sat. Tako će se ukloniti sve nečistoće.

