Prirodan sirup za iskašljavanje koji uklanja nagomilan sekret za 5 minuta, farmaceutkinja otkrila recept

Kada je kašalj uporan, onda može ozbiljno da remeti dnevnu rutinu, a farmaceutkinja Hristina Lazarević Milošević otkrila je najbolji prirodni način da ga se rešite.

,,Kašalj nije bolest, to je samo jedan simptom koji se javlja usled infekcije u našem organizmu i to je odbrambeni mehanizam našeg organizma. Kašalj je zapravo dobar, jer na taj način organizam izbacuje sav nagomilan sekret u našim disajnim putevima i olakšava nam da dišemo. Kada organizam ne može sam da se izbori, možemo da popijemo čaj ili sirup za iskašljavanje koji će omogućiti lakše izbacivanje sekreta“, rekla je Hristina u emisiji „Na prvom mestu“ na K1 televiziji i otkrila recept.

Za pripremu ovog sirupa potrebne su vam tri lekovite biljke.

,,Sirup može da se napravi od lekovitih biljaka koje u sebi sadrže aktivne komponente koje omogućavaju iskašljavanje. Tu imamo osušeni cvet lipe i suve listove plućnjaka – to je biljka koja je namenjena čišćenju disajnih puteva i od nje možete da napravite čaj. Ko ne ume da prepozna biljku, može da ode kod lokalnog travara“, objasnila je Hristina.

Osim osušenog cveta lipe i suvih listova plućnjaka, potrebni su vam i listovi bršljena.

,,Za izradu ovog sirupa potrebna nam je jedna kašika suvih listova plućnjaka, jedna kašika suvog cveta lipe i dve kašike suvih listova bršljena. Bitno je da voda proključa, stavimo dva decilitra vode, pa dodajemo jednu kašiku suvih listova bršljena. Inače, ko može, bolje je da nabavi osušene listove bršljena, ali celovite, ne ovoliko usitnjene. U tom slučaju aktivne komponente se bolje zadrže u listovima“, rekla je Hristina i objasnila da se kasnije dodaje med:

,,Sve promešate i ostavite poklopljeno sat vremena da odstoji. Nakon toga, dodaje se dva decilitra meda, najbolje je da to bude prirodan domaći med, da se ne kupuje u prodavnici, jer je poreklo diskutabilno. Ako ste u prodavnici, uzmite teglu meda i okrenite je naopako. Ako se pojavi mehur u obliku kruške koji ide od poklopca tegle ka dnu, to znači da je med prirodan. Ako okrenete i ne desi se ništa, to znači da ima dodatog šećera“, objasnila je farmaceutkinja.

Kada i kako se pije sirup?

,,Posle sat vremena, biljke se procede, odbace se, a u ovaj deo se doda med i sirup možete da sačuvate u frižideru. Potrebno je da ga ispijete u roku od 10 dana. Pije se tako što se tri puta dnevno koristi po jedna supena kašika, pola sata pre obroka, minimum sedam dana. Mogu da ga koriste odrasli i deca starija od šest godina. Kako bi se povećao efekat, možete da pijete dve litre vode, jer ona razmekšava sekret koji se nagomilao i još više omogućava iskašljavanje. Ako ljudi imaju vremena, mnogo je bolje napraviti prirodan sirup nego kupiti onaj u kom postoje veštački zaslađivači koji ničemu ne služe“, objasnila je farmaceutkinja.

