Muči vas nesanica? Popijte samo jednu čašu ovog napitka pred spavanje i utonućete u san za 10 minuta

Prirodni lek za nesanicu krije se u šerpi, ne u apoteci. Jedna topla čaša pred spavanje i zaspaćete pre nego što stignete da brojite.

Prirodni lek za nesanicu većina traži u apoteci, a stoji u frižideru i kuhinjskoj polici. Jedna šolja toplog mleka sa kašičicom meda i prstohvatom cimeta, popijena 20 minuta pre spavanja, smiruje brže od pola sata prevrtanja po jastuku. Trik nije u mleku. Trik je u tome šta dodajete i kada.

Zašto baš mleko sa medom i cimetom, a ne čaj od kamilice

Mleko u sebi krije triptofan, onu čuvenu aminokiselinu od koje naše telo pravi melatonin, hormon zadužen za čvrst san. Ali, taj triptofan sam po sebi ne može mnogo toga da uradi bez malo „pomoći“ ugljenih hidrata, i tu na scenu stupa med. Kašičica meda podiže insulin taman koliko treba da triptofan lakše stigne pravo do mozga.

Na kraju, cimet tu dođe kao kec na desetku – on greje stomak i smiruje varenje, što je ključno za sve one koji ne mogu da zaspu jer im posle večere „rade“ creva. Jedna šolja ovog napitka pred spavanje radi posao bolje od bilo kakve hemije.

Veza između mleka, ugljenih hidrata i sna nije narodna mudrost. Topli napitak pred spavanje deluje i kroz ritual, ne samo kroz hemiju.

Kako navodi pregledni rad objavljen u časopisu „Nutrients“, istraživanje o ishrani i kvalitetu sna pokazuje da kombinacija triptofana i ugljenih hidrata pred spavanje može da skrati vreme uspavljivanja kod osoba sa blagim problemima sa snom.

Tačan recept koji radi za 10 minuta

Ne zagrevajte mleko do ključanja. Visoka temperatura razgrađuje deo enzima i medu uništava aromu.

Zagrejte 200 mililitara mleka dok ne počne lagano da se diže para, sklonite sa ringle, pa onda dodajte med i cimet. Med ide u toplo, ne u vrelo mleko.

200 ml mleka (punomasno radi bolje od obranog jer mast usporava varenje)

1 kašičica meda, najbolje bagremovog ili livadskog

prstohvat cejlonskog cimeta, oko 1/4 kašičice

opciono: 2 kapi vanile za miris koji opušta

Pijte polako, u sedu, bez telefona u ruci. Cela poenta je da telo prepozna signal „spavanje“. Ako uz mleko sa medom za san nastavite da skrolujete, plavo svetlo poništava sve što ste upravo popili.

Šta je tačno prirodni lek za nesanicu

To je svaki napitak, ritual ili navika koja telu pomaže da pređe iz budnog u stanje sna bez lekova. Mleko sa medom i cimetom kombinuje triptofan, glukozu i toplotu, tri okidača koje mozak povezuje sa odmorom.

Kome ovaj napitak NEĆE pomoći

Iskreno, mleko nije čarobno. Ako ne spavate zbog hroničnog stresa, anksioznosti ili apneje, jedna čaša pred spavanje vas neće izvući. Suplementi tu ne pomažu mnogo, kao ni narodni recepti.

Kod uporne nesanice koja traje duže od tri nedelje, razgovor sa lekarom je obavezan, jer iza nesanice često stoji nešto drugo. Takođe, ako imate laktoznu intoleranciju ili dijabetes, ovaj recept nije za vas, biljno mleko sa cimetom je bolja varijanta.

Mala stvar koja menja sve: Cejlonski, ne kasija cimet

Većina cimeta u srpskim radnjama je kasija. Jeftiniji je, jači miris, ali sadrži više kumarina koji u većim količinama opterećuje jetru. Za večernji ritual uzmite cejlonski cimet, prepoznajete ga po svetlijoj boji i finijim slojevima u štapiću. Plaća se nešto skuplje, ali kašičicu dnevno koristite mesecima.

Najveći problem kod nesanice nije nedostatak recepta, već neredovnost. Domaći lek za nesanicu radi samo ako ga ponavljate sedam večeri zaredom u isto vreme. Telo uči ritam, a ritam je ono što vam fali.

Da li mleko sa medom goji ako se pije pred spavanje

Šolja toplog mleka sa kašičicom meda ima oko 150 kalorija. Ne goji ako vam je ukupan dnevni unos u redu i ako ne večerate obilno pre toga.

Može li se cimet zameniti muskatnim oraščićem

Može, prstohvat muskatnog oraščića ima blago sedativno dejstvo. Ne preterujte, više od četvrtine kašičice izaziva mučninu i glavobolju.

Kada je najbolje popiti napitak pred spavanje

Idealno 20 do 30 minuta pre leganja, da telo stigne da svari i da se temperatura blago podigne, pa potom spusti, što je signal za san.

A vi, koji ste vaš trik za brzo uspavljivanje koji stvarno radi, pišite u komentarima

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

