Prirodni recept protiv zatvora: Voda, so i sok od ovog voća odmah pokreću creva

Mnogi ljudi bore se svakodnevno sa zatvorom – bez obzira na godine, pol ili način života.

Jedno od prvih rešenja kojem se okreću je uvođenje više vlakana u ishranu, ali kod nekih to jednostavno ne daje rezultate. Ono što je možda manje poznato jeste da fiziološki rastvor, odnosno slana voda, može biti efikasno i brzo rešenje.

Kako deluje fiziološki rastvor?

Fiziološki rastvor od soli i vode ima snažan efekat na digestivni trakt. So pomaže tijelu da pokrene brojne biohemijske procese, ali i da “ispere” toksine iz creva. Pored toga, ova jednostavna kombinacija može pomoći u borbi protiv hroničnog umora jer čisti organizam i osvježava energiju.

Recept za prirodno čišćenje creva

Potrebni sastojci:

1 litar prokuvane, ohlađene vode (mlake)

2 ravne kašike morske ili himalajske soli (ne jodirane)

Sok od pola limuna

Priprema:

Sipajte vodu u staklenu teglu, dodajte so i limun, zatvorite i dobro promućkajte dok se so ne rastvori. Rastvor treba popiti u roku od 5 minuta – što brže, to bolje.

Šta dalje?

Odmah nakon ispijanja, lezite na bok i lagano masirajte stomak. Posle nekoliko minuta okrenite se na drugi bok i ponovite masažu. U roku od pola sata do sat vremena, osetićete potrebu za pražnjenjem – i proces čišćenja će početi.

Kada i kako koristiti?

Ovaj metod koristite isključivo ako imate izraženu opstipaciju i to u dogovoru sa lekarom. Najbolje je da se čišćenje obavi ujutru na prazan stomak ili nekoliko sati posle obroka – i da budete kod kuće jer proces može trajati više sati.

Savet: Promenite navike

Za zdravu i redovnu probavu dugoročno je važno da izbacite bijelo brašno i šećere, a u ishranu uvedete domaće supe, svježe i bareno povrće i dovoljno tečnosti.

