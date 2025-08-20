Proširene vene nestaju za 2 nedelje: Samo utrljajte ovo na bolno mesto i desiće se čudo

Pruža olakšanje i smanjuje otoke.

Proširene i izražene vene mogu biti ne samo estetski već i ozbiljan zdravstveni problem. Za ovu situaciju postoji dosta domaćih, prirodnih lekova na bazi povrća koje mogu pomoći da se ublaži.

Kupus je prepun hranjivih komponenti uključujući vitamine A, B, C, E ,K i minerale kao što su kalijum, magnezijum, kalcijum, sumpor i tako dalje. Visok nivo sumpora u kupusovom lišću je ono što ga izdvaja. Sumpor uništava fermentaciju u krvi, pruža olakšanje i smanjuje otoke.

Kako se koristi kupus za vene?

Jedan način podrazumeva da dobro operete listove kupusa i zatim u dobrom blenderu, uz dodatak vode, napravite pastu. Nanesete je na vene na nogama. Preko toga zamotajte zavojem ili gazom. Ostavite da deluje nekoliko sati.

Drugi način podrazumeva da napravite obloge za vene od celih listova kupusa. Opet, dobro operete listove kupusa. Birajte one velike. Isecite im onaj zadebljali deo u sredini. Raširite list i prekrijte upaljeno mesto. Držite dok se ne osuši, pa možete staviti drugi.

Jabukovo sirće kao lek za vene

Ako još niste stekli naviku da redovno imate jabukovo sirće u svojoj kući, sada je krajnje vreme da je promenite. Jabukovo sirće poboljšava cirkulaciju , a to je i te kako korisno onda kada ona nije dobra i kada se , baš iz tog razloga, krv zadržava u donjim ekstremitetima i stvara proširene vene. Takođe, deluje umirujuće pa će smanjiti bolove koje možete da osećate kao posledicu upale vena.

Kada govorimo o poboljšavanju cirkulacije, od koristi će vam biti interna konzumacija jabukovog sirćeta. Jednostavno pomešajte 2 kašičice sirćeta sa čašom vode i pijte ovo dva puta dnevno.

A možete napraviti i jednostavnu oblogu za vene od jabukovog sirćeta. Samo potopite gazu u njega i stavite na problematično mesto. Ostavite da deluje do pola sata pa isperite.

Jabukovo sirće je takav miks vitamina i minerala koji podstiču rad limfnog sistema. Kada limfa dobro cirkuliše, nema zadržavanja tečnosti i toksina u telu i upalni procesi i otečene noge su manji rizik.

Pored obloga za vene postoje i drugi prirodni načini da se rešite vena i popucalih kapilara.

Zeleni paradajz za vene

Ova obloga za vene na nogama je narodni lek u čije se dejstvo mnogi kunu. Paradajz sadrži velike količine antioksidanta likopena koji pomaže da izađete na kraj sa upalama. Takođe, sadrži i supstancu sličnu aspirinu , koja sprečava stvaranje ugrušaka u krvi i pospešuje cirkulaciju. Ali prvenstveno, zeleni paradajz je bogat vodom i sastojcima koji će smanjiti upalu, umor u nogama i napetost.

Zeleni paradajz za vene može se upotrebiti na dva načina:

Prvi način je najjednostavniji i podrazumeva da nabavite i operete nekoliko zelenih paradajza i isečete ih na kriške. Te kriške zatim nanesite na upaljene čvorove vena na nogama ili rasporedite na noge u krug, kao pravu oblogu za upaljene vene. Da bi sve stajalo na svom mestu, pričvrstite elastičnim zavojem.

Držite ovako dok ne počne da vas pecka, pa onda isperite. Iako postoje saveti da ovo isprobate i sa crvenim paradajzom, naš je savet da se držite zelenog. Crveni su mekši, sočniji i teže ih je iseći na kolutove.

Drugi način da upotrebite obloge za vene od zelenog paradajza jeste delotvorniji, jer podrazumeva kombinaciju sa jabukovim sirćetom te tako imate prednosti od oba ova tretmana.

Za ovu oblogu potrebno vam je 5 zelenih paradajza, 1 čaša jabukovog sirćeta i jedna staklena tegla.

Zeleni paradajz isečete na kolutove i stavite u staklenu teglu, pa prelijete jabukovim sirćetom. Poklopite i ostavite da odstoji 48 sati na hladnom i tamnom mestu.

Nakon 2 dana, ova obloga za proširene vene na nogama je spremna za upotrebu. Nanosite je slično kao i prethodnu. Kriške paradajza stavljate na kritična mesta i onda zavijete zavojem. Ostavite da deluje 40 minuta pa isperite hladnom vodom.

Nakon dve nedelje trebalo bi da primetite značajno olakšanje povlačenje upaljenih vena, piše Srbija Danas

