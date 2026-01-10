Prvi simptom bolesne jetre javlja se na dlanovima: Mnogi misle da je alergija, a zapravo je alarm

Da li ste primetili da su vam dlanovi neobično rumeni? Nemojte to ignorisati. Crveni dlanovi mogu biti vrisak vaše jetre da joj treba pomoć.

Koliko puta ste pogledali svoje ruke nakon pranja sudova i pomislili da je novi deterdžent prejak? Verovatno stotinu puta. Ali, stanite na trenutak i dobro pogledajte. Ako to crvenilo ne prolazi satima, a pritom vas dlanovi ne svrbe i ne perutaju se, nemojte odmahivati rukom. Pustite priče da je to samo „osetljiva koža“ ili loša cirkulacija. Mnogi se iznenade kada čuju da su crveni dlanovi često prvi, tihi vesnik da se vaša jetra ozbiljno muči, a da vi toga niste ni svesni.

Zašto baš crveni dlanovi ukazuju na problem s jetrom?

Možda zvuči neverovatno, ali vaši dlanovi su kao ogledalo onoga što se dešava unutra. Kada jetra ne radi „kao podmazana“, ona ne može da filtrira sve hormone kako treba, posebno estrogen. Taj višak hormona u telu dovodi do širenja krvnih sudova, i pogađate gde se to prvo vidi? Upravo na dlanovima. Stručno se to zove palmarni eritem, ali narodski rečeno – to su dlanovi koji gore.

Ovo nije ono zdravo rumenilo od rada u bašti. Ovde se radi o specifičnoj boji koja se obično javlja na ivicama dlanova, ispod palca i malog prsta, dok sredina dlana ostaje bleda. Jetra je organ koji dugo ćuti i trpi, ona ne boli dok situacija ne postane kritična, zato su ovakvi spoljni znaci zlata vredni.

Prosti test koji otkriva istinu

Niste sigurni da li je u pitanju alergija ili nešto ozbiljnije? Uradite ovaj brzinski test odmah, tu gde sedite. Pritisnite palcem druge ruke to crveno mesto na dlanu. Zadržite par sekundi i pustite.

Ako koža pobeli na mestu pritiska, pa se crvenilo brzo vrati čim sklonite prst – to je znak da su krvni sudovi prošireni.

Ako crvenilo ne reaguje na pritisak ili vas svrbi, verovatno je ipak neka iritacija ili ekcem.

Naravno, ne treba odmah dizati paniku. Ponekad su crveni dlanovi nasledni ili se jave u trudnoći, što je sasvim normalno. Ali, ako uz ovo primetite i da se brže umarate, ili vam beonjače deluju „mutno“, đavo je odneo šalu. Zakažite pregled kod lekara, uradite te enzime jetre. Bolje je da vam doktor kaže da ste zdravi kao dren, nego da ignorišete alarm koji vam telo šalje sve dok ne bude kasno.

Vaša jetra traži pažnju, ne čekajte sutra!

