Prvi simptom demencije obično se javlja u ustima: Ako ovo primetite, hitno se javite lekaru

Stručnjaci tvrde da poseban osećaj u ustima može biti prvi simptom demencije. Suva usta mogu ukazivati na više tegoba, najčešće demenciju.

Demencija je specifična po tome što značajno ometa svakodnevni život. Prvi simptom demencije često možete da primetite u ustima.

Kada razmišljamo o zdravlju naših zuba, prvo što nam padne na pamet je blistav osmeh i svež dah. Ali i neka zdravstvena stanja mogu izazvati loš zadah bez obzira na to koliko temeljno peremo zube i čistimo ih koncem. Oralna higijena je povezana sa našim kompletnim zdravljem na mnogo različitih načina.

Ne možemo automatski da povezujemo zdravlje zuba sa kardiovaskularnim zdravljem. Loša oralna higijena je takođe povezana sa većim stopama srčanih bolesti. Osim toga, stanje u ustima može ukazivati na upozorenja o drugim zdravstvenim problemima, od tumora do hipertenzije.

Važno je prepoznati rane znake demencije

Stručnjaci tvrde da prvi simptom demencije može da bude poseban osećaj u ustima kao što su suva usta.

„Demencija je poremećaj koji narušava sposobnost pojedinca da pamti, razmišlja ili donosi odluke“, objašnjava Džim Dan, gerijatrijski klinički savetnik i član odbora Senior Helpers.

„Demencija nije specifična bolest. Već opšti termin koji se koristi za opisivanje grupe simptoma specifičnih za gubitak pamćenja i druga kognitivna oštećenja koja su dovoljno ozbiljna da ometaju sposobnost pojedinca da obavlja svakodnevne aktivnosti“, rekao je on. Iako ne postoji lek za demenciju, rano otkrivanje je i dalje važno. „Sa lečenjem i ranom dijagnozom, možda ćete moći da usporite napredovanje demencije. Da održite mentalnu funkciju tokom dužeg vremenskog perioda“, kaže „Healthline“.

„Tretmani mogu uključivati lekove, kognitivni trening i terapiju.“ Neki rani simptomi demencije mogu se javiti godinama pre nego što se osobi zaista dijagnostikuje bolest. I za razliku od gubitka pamćenja i konfuzije, suva usta su potencijalni indikator koji nije uobičajen simptom kognitivnog pada. Povećana zaboravnost je dobro poznati simptom demencije. Suva usta su potencijalni rani simptom demencije. „Iako suva usta nisu jedan od najčešćih prvih znakova demencije, to može biti jedan od prvih indikatora“, rekao je direktor operacija za C-Care Health Services Rejmond Dačilo.

Voda može biti izazov za one sa demencijom. Posebno ako stanje još nije dijagnostikovano“, tvrdi Dasilo, dodajući da nedostatak hidratacije može uzrokovati i smanjenje proizvodnje pljuvačke, što dovodi do suvih usta.

(Najžena)

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com