Prvi simptom demencije se javlja u ustima: Ako osetite ovo, hitno se javite lekaru

Foto: Pexels/Andrea Piacquadio

Poseban osećaj „suvih usta“ i loš zadah može da bude prvi znak demencije, tvrde stručnjaci.

Demencija je bolest koja može ozbiljno da utiče na život pacijenata i njihovih najbližih i važno je biti svestan njenih prvih simptoma

Kada razmišljamo o zdravlju naših zuba, prvo što nam padne na pamet je blistav osmeh i svež dah, iako neka zdravstvena stanja mogu izazvati loš zadah bez obzira na to koliko temeljno peremo zube i čistimo ih koncem. Međutim, oralna higijena je povezana sa našim kompletnim zdravljem na mnogo različitih načina.

Foto:Pexels/Andrea Piacquadio

Na primer, iako ne možemo automatski da povezujemo zdravlje zuba sa kardiovaskularnim zdravljem, loša oralna higijena je takođe povezana sa većim stopama srčanih bolesti. Osim toga, stanje u ustima može ukazivati na upozorenja o drugim zdravstvenim problemima, od tumora do hipertenzije.

Stručnjaci tvrde da poseban osećaj u ustima može biti jedan od prvih pokazatelja demencije. „Demencija je poremećaj koji narušava sposobnost pojedinca da pamti, razmišlja ili donosi odluke“, objašnjava Džim Dan, gerijatrijski klinički savetnik i član odbora Senior Helpers.

„Demencija nije specifična bolest, već opšti termin koji se koristi za opisivanje grupe simptoma specifičnih za gubitak pamćenja i druga kognitivna oštećenja koja su dovoljno ozbiljna da ometaju sposobnost pojedinca da obavlja svakodnevne aktivnosti“, rekao je on. Iako ne postoji lek za demenciju, rano otkrivanje je i dalje važno. „Sa lečenjem i ranom dijagnozom, možda ćete moći da usporite napredovanje demencije i da održite mentalnu funkciju tokom dužeg vremenskog perioda“, kaže „Healthline“.

„Tretmani mogu uključivati lekove, kognitivni trening i terapiju.“ Neki rani simptomi demencije mogu se javiti godinama pre nego što se osobi zaista dijagnostikuje bolest. I za razliku od gubitka pamćenja i konfuzije, suva usta su potencijalni indikator koji nije uobičajen simptom kognitivnog pada. Povećana zaboravnost je dobro poznati simptom demencije, a suva usta su potencijalni rani simptom demencije. „Iako suva usta nisu jedan od najčešćih prvih znakova demencije, to može biti jedan od prvih indikatora“, rekao je direktor operacija za C-Care Health Services Rejmond Dačilo.

Voda može biti izazov za one sa demencijom, posebno ako stanje još nije dijagnostikovano“, tvrdi Dasilo, dodajući da nedostatak hidratacije može uzrokovati i smanjenje proizvodnje pljuvačke, što dovodi do suvih usta, piše Najžena.

