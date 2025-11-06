Prvi simptom masne jetre javlja se na ovim delovima tela, bitno je da ga uočite!

Bolest masne jetre često prolazi neprimećeno u svojoj ranoj fazi jer nema izražene simptome. Bitno je da uočite prvi simptom na vreme.

Prvi simptom oboljenja masne jetre jeste povećanje veličine jetre. Prepoznavanje prvog simptoma može biti ključno za rano otkrivnje bolesti.

Bolest masne jetre, poznata i kao hepatoza masne jetre, često prolazi neprimećeno u svojoj ranoj fazi jer nema izražene simptome. Međutim, postoji jedan ključni znak koji može ukazati na razvoj ove bolesti: povećanje veličine jetre.

Masna jetra obično nastaje kao rezultat nakupljanja masti unutar ćelija jetre. To može biti posledica gojaznosti, loše ishrane, dijabetesa ili drugih faktora.

Kako navode iz Mayo Clinic – Nonalcoholic fatty liver disease, u početnoj fazi, ova bolest može proći neprimećeno. Ne uzrokuje očigledne simptome poput bola ili nelagodnosti. Međutim, mogući prvi vidlji zvnak je povećanje jetre, što se može otkriti tokom rutinskog pregleda ili medicinskih ispitivanja.

Prepoznavanje ovog znaka može biti ključno za rano otkrivanje bolesti masne jetre i sprečavanje njenog napredovanja. Kada se otkrije rano, bolest masne jetre može se efikasnije lečiti i kontrolisati promenama u načinu života, poput promene ishrane, vežbanja i kontrole telesne težine.

Koji su još prvi vidljivi simptomi bolesti masne jetre?

Osim povećanja veličine jetre, koji može biti prvi simptom bolesti masne jetre. Postoje i drugi simptomi i znaci koje pacijent može primetiti pre odlaska na ultrazvuk ili druge dijagnostičke testove. Neke od mogućih manifestacija bolesti masne jetre uključuju:

Umor i iscrpljenost: Pacijenti često primećuju da se brže umaraju ili da imaju osećaj opšte iscrpljenosti, bez obzira na adekvatan odmor.

Bol ili nelagodnost u gornjem desnom delu stomaka: Ponekad se može javiti bol ili nelagodnost u području ispod rebara, što može biti posledica povećanja veličine jetre.

Gubitak apetita: Promene u jetri mogu uticati na apetit i uzrokovati smanjenje želje za hranom.

Mučnina i povraćanje: Kod nekih pacijenata mogu se javiti simptomi slični gastroenteritisu, kao što su mučnina i povraćanje.

Nadutost i gasovi: Promene u funkciji jetre mogu uticati na proces varenja hrane, što može dovesti do nadutosti i gasova.

Gubitak telesne težine: Kod nekih pacijenata bolest masne jetre može dovesti do gubitka telesne težine, iako nije jasno zašto se to dešava.

Povećanje masnoće oko vrata ili stomaka: Povećanje masnoće oko vrata ili trbuha, osobito kod osoba koje imaju metabolički sindrom, može biti povezano sa bolešću masne jetre.

