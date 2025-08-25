Rak često počinje ovako: 10 znakova koje ne smete ignorisati

Rano otkrivanje bitno povećava šanse za uspešno lečenje…

Dugotrajni i neobjašnjivi simptomi mogu biti prvi znakovi ozbiljnog zdravstvenog problema, uključujući rak. Ako primetite da se neki od ovih tegoba zadržavaju više od nekoliko nedelja, obavezno se javite lekaru na dalje preglede.

Neobjašnjiv gubitak težine

Ako bez promene ishrane i nivoa aktivnosti počnete gubiti na težini, to može biti alarmantan znak. Tumori mogu trošiti energiju tela ili izazvati promene u metabolizmu koje dovode do naglog smanjenja kilograma.

Uporna groznica i noćno znojenje

Povremena temperatura ili znojenje noću mogu biti bezazleni, ali stalne povišene temperature koje ne prolaze terapijom ili se često vraćaju, zahtevaju detaljniju istragu.

Uporan kašalj ili promuklost

Kašalj koji traje duže od tri nedelje, posebno ako se zahvaljujete krvi ili je promuklost konstantna, može ukazivati na probleme u disajnim putevima ili plućima.

Krvarenje bez očiglednog uzroka

Bilo kakvo neobično krvarenje – iz nosa, desni, mokraćnog ili digestivnog trakta – nikada ne treba zanemariti, jer može biti posledica raka na tim mestima.

Bol koji ne prolazi

Uporan bol u kostima, stomaku ili zdjelici koji ne reaguje na obične analgetike traži dodatne pretrage i isključenje ozbiljnijih uzroka.

Neobjašnjiv umor i slabost

Ako osećate ekstremnu iscrpljenost iako spavate dovoljno i odmarate se, a standardne analize ne otkriju uzrok, potrebno je razmotriti pregled na potencijalne hematološke ili druge malignitete.

Promene na koži ili dugo zaceljivanje rana

Novi mladeži, promene postojeće pigmentacije, hrapava ili krasta rana koja ne prolazi duže od mesec dana mogu ukazivati na kožne tumore.

Bolno ili učestalo mokrenje

Poremećaji u mokrenju, peckanje ili krv u urinu mogu biti simptomi raka bubrega, bešike ili prostate, naročito kod osoba preko 50 godina.

Problemi sa varenjem i promene pražnjenja creva

Hroničan zatvor, proliv ili naizmenično smenjivanje oba stanja, kao i tragovi krvi u stolici, mogu ukazivati na kolorektalni rak ili druge gastroenterološke probleme.

Čvorovi ili kvržice pod kožom

Svaki novi, nebolan i tvrđi čvor u dojci, pazuhu ili drugoj regiji zahteva ultrazvučni pregled i mamografiju ili biopsiju, zavisno od lokacije.

Ako prepoznajete više od jednog od ovih simptoma, nemojte odlagati – zakažite pregled kod lekara. Rano otkrivanje bitno povećava šanse za uspešno lečenje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com