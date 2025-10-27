Rak pankreasa: 4 veoma rana simptoma koja se često odbacuju kao znaci uobičajene bolesti

Rak pankreasa je jedna od najinvazivnijih malignih bolesti — karakterišu ga izuzetno brz napredak i veoma niske stope preživljavanja. Prepoznavanje ranih simptoma rak pankreasa može biti ključno za rano otkrivanje i lečenje. U Srbiji je 2021. godine registrovano oko 1 566 novoobolelih, dok je smrtnost bila 1 157 osoba, što ga čini četvrtim najčešćim uzrokom umrlih od raka.
Rak pankreasa često napreduje tiho i daje znake koji izgledaju kao obični zdravstveni problemi. Upravo zato, prepoznavanje ranih simptoma može biti ključno za blagovremenu dijagnozu i bolji ishod.
1. Problemi s varenjem i neobjašnjiv gubitak težine
Ako godinama imate česte nadutosti, osećaj loše probave ili ste primetno bez promena u ishrani gubili na težini, to može biti signal. Tumor pankreasa može otežati razgradnju masti i rad enzima za varenje, što vodi ka lošem apetitu i neobjašnjenom mršavljenju.
2. Žutica: žuta koža ili oči, tamna mokraća
Za žuticu se obično misli da je povezana sa jetrom, ali može biti i znak raka pankreasa. Kada tumor blokira žučne kanale, bilirubin se nakuplja i dolazi do žutila kože i beonjača, zatim tamne mokraće i svetlih stolica.
3. Bol u stomaku ili leđima koji se ne povlači
Stalan, tup bol u gornjem delu stomaka ili sredini leđa, koji se ne može objasniti uobičajenim uzrocima – treba proveriti. Tumor pankreasa može pritiskati okolne nerve ili organe i uzrokovati upravo takvu bol.
4. Naglo nastala dijabetes ili pogoršanje kontrole šećera
Ako nemate istoriju dijabetesa, a odjednom vam nivo šećera u krvi skače, ili ste već dijabetičar i primetite pogoršanje kontrole bez jasnog razloga, to može biti alarmantan znak. Pankreas ima ulogu u proizvodnji insulina – tumor može remeti ovaj proces.
Zašto važno reagovati brzo
Rak pankreasa se često otkriva u poodmaklom stadijumu jer daje nejasne i svakodnevne simptome. Zato stručnjaci naglašavaju: ako primetite kombinaciju dva ili više od ovih simptoma, posebno ako traju više od nekoliko nedelja, obavezno se obratite lekaru.
