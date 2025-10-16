Rani znakovi demencije koje mnogi zanemaruju – javljaju se mnogo pre gubitka pamćenja

Demencija se najčešće povezuje sa zaboravnošću i gubitkom pamćenja, ali stručnjaci upozoravaju da postoje simptomi koji se pojavljuju mnogo ranije. Prepoznavanje ovih signala može pomoći da se bolest otkrije u početnoj fazi i da se uspori njen razvoj.

Promene u raspoloženju i ponašanju

Jedan od prvih znakova demencije nisu problemi sa pamćenjem, već promene u emocijama i ponašanju. Osoba može postati razdražljiva, povučena ili pokazivati nagle promene raspoloženja bez jasnog razloga.

Teškoće u komunikaciji

Rani simptomi uključuju i poteškoće u pronalaženju pravih reči ili praćenju razgovora. Ljudi mogu početi da izbegavaju društvene situacije jer im postaje naporno da prate tok komunikacije.

Problemi sa koncentracijom i planiranjem

Osobe u ranoj fazi demencije često imaju poteškoće sa obavljanjem zadataka koji zahtevaju organizaciju i fokus. Planiranje svakodnevnih aktivnosti postaje izazov, a jednostavne obaveze mogu izgledati komplikovano.

Smanjena sposobnost rasuđivanja

Još jedan znak je donošenje neuobičajenih odluka ili gubitak osećaja za procenu situacija. To može uključivati finansijske greške, neprimerene komentare ili neobične odluke u svakodnevnom životu.

Promene u čulima i percepciji

Demencija može uticati i na čula – osobe mogu imati problema sa prepoznavanjem boja, udaljenosti ili prostora. To se često pogrešno pripisuje starenju, iako može biti rani simptom bolesti.

Demencija ne počinje samo gubitkom pamćenja. Rani znaci uključuju promene u raspoloženju, komunikaciji, koncentraciji i rasuđivanju. Pravovremeno prepoznavanje ovih simptoma može biti ključno za usporavanje razvoja bolesti i bolji kvalitet života.

