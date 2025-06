Raste svuda, a možete da je berete i pored puta: Ova biljka je čudo, otklanja anemiju i štiti od demencije

Možemo da je uberemo bukvalno bilo ge, pa čak i pored puta, jer se sve štetne materije ispiraju pranjem

Simptomi anemije su brojni i narušavaju kvalitet života, a samo neki od njih su pojačan umor, vrtoglavica, nesigurnost, poremećaj sna, pospanost, brzo zamaranje…

Dr Perišić ističe da je kopriva dragocena biljka, koja je lako dostupna svima, a može da pomogne u rešavanju problema anemije.

– Monasi u jednom udaljenom manastiru kada idu u zimski boravak nose samo kukuruzno brašno, koprivu i divlju jabuku. Oni bi trebalo da pate od anemije jer ne jedu meso. Ali ne pate, a zašto? Zbog koprive! Kopriva je jedina biljka koja ima visok procenta gvožđa, a apsorpcija je veoma velika. Koliko se apsorbuje gvožđe iz spanaća, blitve, zelja? Samo 6 odsto. A iz koprive je 30 odsto! Dakle, kopriva je izuzetno antianemično povrće – ističe ovaj gastroenterolog za TV Prva.

Perišić je objasnio i kako je najbolje spremiti koprivu, tako da bude zdrav, a ipak veoma ukusan prilog ručku:

– Pripremite je kao spanać. Propržite malo luka, blanširajte 15 do 20 minuta koprivin list, pa dodajte luku, kao i pola litra vode i ostavite da se kuva pola sata. Dodajte onda i malo šargarepe, kukuruznog brašna, malo kisele pavlake i dva umućena jaja. Ukus je izvanredan, ukusnije nego spanać. To je jedan popularan način pripreme i jedite to dva puta nedeljno.

Dr Perišić kaže da koprivu možemo da uberemo bukvalno bilo ge, pa čak i pored puta, jer se sve štetne materije ispiraju pranjem.

– Kopriva ne mora da se bere po voćnjacima i bašta, nje ima svuda, ona raste svuda. Gde god da je nađete ona je istog kvaliteta. Pere se 15 minuta pod jakim mlazom. Kopriva je čudo biljka! Domaćica treba da je opere u rukavicama, jer žari – kaže on.

Kopriva ima puno vitamina C i betokarotena, a ima i mangana, koji se bori protiv demencije.

– Jedi dva puta nedeljno koprivu i nećeš biti dementan – zaključio je dr Perišić.

