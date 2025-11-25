Recept od 200 miliona pregleda: Da li ovaj jeftini napitak zaista leči prehladu za tren?

Ovoga puta se radi o napitku napravljenom od luka, a u nekoliko objava ovaj trend već je sakupio više od 200 miliona pregleda.

TikTok opet ima lek za prehladu, a više i ne brojimo koji je to po redu.

Ovoga puta se radi o vodi od luka, a u nekoliko objava ovaj trend već je sakupio više od 200 miliona pregleda. Prema brojnim korisnicima, recept s lukom ubrzava oporavak od respiratornog sincicijalnog virusa (RSV), infekcija sinusa, prehlade i kašlja. Može olakšati i simptome astme, poboljšati zdravlje creva i krvnog pritiska. Mnoge su zdravstvene tvrdnje povezane s ovom napitkom. Ali, šta o njoj kažu stručnjaci?

Kako je nastao trend?

Ako ste korisnik TikToka sigurno ste videli i razne druge trikove s lukom, na primer neki ih stavljaju u čarape preko noći. Neki stavljaju i u ugao kuće, pa služi kao prečišćivač.

Najnoviji trend proizlazi iz dominikanske tradicije korišćenja čaja od luka za zdravlje. Zavisno koje TikToker pratite, ovaj napitak možete da napravite tako da isečete crveni ili crni (žuti) luk (nikada beli. Pomešate ga s filtriranom vodom i ostavite da odstoji preko noći. Tek onda se pije. Isto tako, možete zajedno da prokuvate naseckani luk i vodu i odmah konzumirati.

– Da budem iskrena, pomisao na ispijanje vode od luka zvuči grozno. Međutim, zdravstveni benefiti utvrđeni su u naučnoj literaturi. Razne kulture vekovima koriste luk u različite terapeutske svrhe – rekla je Brijana Vajser, dijetetičarka klinike Mayo, za Well+Good.

Koji su zdravstveni benefiti luka?

Luk je jedna od najstarijih namirnica poznata istoričarima. Njegova kulinarska i medicinska upotreba seže do pre više od 5000 godina. Isto tako, ova „stara“ biljka se već tada koristila kao pojačivač ukusa i dodatak zdravoj ishrani.

Iako se najčešće govori o zelenom lisnatom povrću kao o najzdravijem, belo povrće, kao luk, ima posebne nutritivne benefite. Prepun je hranjivih materija poput vitamina, minerala, antioksidansa i drugih biljnih jedinjenja.

– On nudi vitamin C, hranjivu materiju za koju je poznato da podržava zdrav imunološki sistem koji je važan u borbi protiv virusa ili infekcije – kaže Bjanka Tamburelo, registrovana dijetetičarka u FRESH Communications.

Uz to, bogat je kalijumom, mineralom i elektrolitom koji pomaže u održavanju ravnoteže tečnosti u telu. Podstiče zdravlje mišića i reguliše srčani ritam. Osim toga, pruža impresivne količine vitamina B folata i B6, a oba su važna za rast ćelija, nivo energije i optimalan metabolizam.

Šta je prednost luka?

Jedna od najvažnijih prednosti luka je to što je pun organskih biljnih jedinjenja uključujući antioksidanse i flavonoide poput kvercetina, kempferola i organosumpornih jedinjenja. Zapravo, istraživači su otkrili da luk sadrži 25 različitih flavonoida. To ga čini jednim od najvećih izvora u ishrani. Ova biljna jedinjenja jako su efikasna u borbi protiv štetnih bakterija, smanjenju upale.

Kvercetin je takođe snažan antihipertenziv, što znači da može da pomogne u smanjenju krvnog pritiska. Takođe se pokazalo da štiti mozak od neurodegenerativne poremećaja.

Biljna jedinjenja u luku koji se bore protiv slobodnih radikala u telu zapravo će inhibirati osteoklaste (ćelije koje razgrađuju koštano tkivo). Jedna je studija otkrila da su žene starije od 50 godina koje su svakodnevno jele luk imale 5% veću gustoću kostiju od onih koje su ga jele povremeno. Česta konzumacija luka mogla je da smanji rizik od preloma kuka za do 20 %.

Studije su takođe pokazale da konzumacija luka može pomoći u smanjenju krvnog pritiska i holesterola, poboljšati metabolički sindrom, pa čak i regulisati šećer u krvi. Uz to, smanjuje rizik od raka debelog creva, raka jajnika i raka želuca.

Trebate li početi piti vodu s lukom?

Kad je reč o luku, svi flavonoidi su topivi u vodi, kao i vitamini B skupine, vitamin C kao i svi minerali uključujući i kalijum. Tako da kada je luk u vodi, on će isprati te hranjive materije u vodu kako bi stvorio napitak bogat hranjivim materijama.

– Uprkos zdravstvenim dobrobitima luka, sposobnost našeg tela da se izleči i oporavi od bolesti mnogo više zavisi od naših svakodnevnih životnih navika. A, to su celokupna ishrana, fizička aktivnost, san i upravljanje stresom nego ispijanje čaše vode s lukom dok smo bolesni – kaže Vajser.

Dakle, iako voda s lukom sigurno neće naškoditi vašem zdravlju, ne postoji nijedno istraživanje koje podupire efikasnost vode s lukom u ubrzavanju oporavka od RSV-a, infekcija sinusa ili prehladu – kaže Tamburelo.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com