Rešite se nepotrebne vode iz organizma i skinite suvišne kilograme

Ljudsko telo sadrži od 50 do 60 posto vode, u zavisnosti od pola i starosti. Svaka dodatna voda u telu smatra se viškom. Ako se osećate otečeno, to bi mogao da bude znak da imate višak vode u organizmu. Iako ozbiljnije količine zadržane vode mogu biti simptom hroničnog stanja, blagi otoci i otečenost mogu se rešiti nekim jednostavnim promenama u načinu života, piše Insider.

Pazite na unos ugljenih hidrata

Kada jedete ugljene hidrate, molekuli glukoze koje čine te ugljene hidrate povezuju se u lanac i stvaraju glikogen. Glikogen je supstanca koju vaši mišići koriste za energiju. Na primer, kada vežbate.

Međutim, kako bi napajao mišiće, glikogen se prvo mora vezati za vodu. Istraživanja pokazuju da svaki gram glikogena u vašem telu veže tri do četiri grama vode i ta voda dodaje nekoliko kilograma vašoj ukupnoj težini.

„Kada jedete mnogo ugljenih hidrata, a ne vežbate, vaše telo skladišti te ugljene hidrate u glikogen, a glikogen se čuva u vodi“, kaže Natali Rizo, osnivač kompanije Nutrition a la Natalie.

Da biste se oslobodili viška vode, možete ograničiti unos ugljenih hidrata tako da u vašem telu nema mnogo glikogena koji bi se vezao za vodu. Alternativa je redovno vežbanje, kako biste potrošili te vodene rezerve glikogena, jer, vremenom, kako se zalihe glikogena razgrađuju vežbanjem, povezana voda se izlučuje putem urina.

Pazite na unos natrijuma

Jedan od najvećih faktora koji može povećati količinu vode u telu je unos soli. Previše soli u vašem organizmu može rezultirati trenutnim zadržavanjem vode, jer telo mora da održava ravnotežu natrijuma i vode da bi pravilno funkcionisalo. Što je više soli u vašem telu, biće i više vode.

Da biste smanjili količinu vode, smanjite unos hrane koja sadrži visok procenat natrijuma ili soli. So se uglavnom nalazi u prerađenoj hrani, poput čipsa ili pržene hrane. Promenama u ishrani moguće je izgubiti i 5 do 10 kilograma čiste vodene mase, ali ovi brojevi se razlikuju od osobe do osobe.

Pijte više vode

Još jedna velika i konstruktivna promena načina života koju možete uraditi je piti više vode.

„Voda za piće može pomoći bubrezima da ispiru natrijum“, kaže Rizo.

Kao što je ranije opisano, manje natrijuma vodi do manjeg zadržavanja vode.

„Međutim, važno je usredotočiti se i na ishranu dok pijete više vode, jer ako samo pijete više vode, nećete postići velike rezultate. Samo ćete donekle poništiti lošu ishranu“, kaže Rizo.

Pokušajte s dodacima

U jednom istraživanju u kojem je učestvovalo 60 žena, njih 92% je doživelo prekomerno zadržavanje vode u telu nedelju dana pre početka menstruacije. Promene hormona estrogena i progesterona mogu uticati na regulaciju telesnih tekućina i sadržaja natrijuma, što rezultira zadržavanjem vode.

Višak vode u organizmu pada nakon što započne menstrualno krvarenje, ali jedno istraživanje je otkrilo da magnezijum, koji reguliše nivo glukoze u vašem telu, može smanjiti predmenstrualno zadržavanje vode ako se kao dodatak uzima najmanje dva meseca, prenosi Index.

Kao i uvek, najbolje je razgovarati s lekarom pre uzimanja bilo kakvih dodataka ili drastične promene načina života.