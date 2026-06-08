Šta nas najbrže ubija: Cigarete, vape ili rezani duvan – nauka konačno otkrila šta je najgore!

Rezani duvan ili cigarete, mit da je pregrtanje zdravije pada za 30 sekundi. Pogledajte koja navika nosi najviše katrana i zašto.

Rezani duvan ili cigarete: Pušač koji sam pravi cigarete udiše do trećine više katrana nego onaj ko kupuje gotovu kutiju!

Ovo je hladan tuš za sve koji su prešli na rezani duvan verujući da je „prirodniji“ i da će tako uštedeti.

Mit da je domaća varijanta „blaža“ pada čim shvatite šta zapravo udišete.

Dok vi mislite da ste pametno prošli, pluća trpe štetu veću nego što možete da zamislite.

Ipak, postoji jedan detalj koji menja sve – trik sa filterom koji mnogi nesvesno sabotiraju, a upravo on drži ključ koliko ćete toksina uneti.

Ostanite do kraja jer ovo niste znali.

Zašto je rezani duvan često gori od fabričke cigarete

Najveći problem nije nikotin, već papir i filter. Većina onih koji sami motaju ne stavi filter ili koristi tanju verziju, pa pluća rade kao prava cediljka.

Više papira znači više sagorevanja po dimu, što automatski podiže nivo ugljen-monoksida u krvi i zadaje jači udar na srce. Pakovanje rezanog duvana retko jasno navodi sastav, pa za razliku od fabričke kutije, zapravo nemate pojma šta udišete.

Da li je rezani duvan zdraviji jer nema aditiva?

Ne, to je zabluda. Oznaka „bez aditiva“ ili „prirodno“ stvara samo lažan osećaj sigurnosti. Duvanski dim svejedno nosi oko 7.000 jedinjenja, a veliki deo njih su kancerogeni.

Potpuno je nebitno da li list dolazi iz kese od 40 grama ili iz fabričke kutije. Suplementi i vitamini ovde ne pomažu, jer svaki dim direktno donosi katran i formaldehid.

Kad uporedimo rezani duvan i cigarete na nivou hemije u telu, razlika se gubi. Prema studiji objavljenoj u časopisu „Addiction Biology“, istraživanje Šahaba i saradnika o izloženosti kancerogenima kod pušača motanih i fabričkih cigareta pokazuje da obe grupe imaju iste nivoe štetnih materija u organizmu.

Šta je najštetnije, rezani duvan, cigarete ili vejp

Najteži udar nose zapaljeni proizvodi, dakle i rezani duvan i klasične cigarete, jer sagorevanje stvara katran. Vejp ne sagoreva list, pa neki podaci sugerišu da je manje štetan od dima, ali „manje štetan“ ne znači bezopasan.

Vejp ima svoju zamku. Tečnost greje aerosol pun jedinjenja čije dugoročno dejstvo na pluća još nije do kraja poznato. Mlad pušač koji počne sa vejpom zbog ukusa jagode lako zaglavi na visokim dozama nikotina, ponekad većim nego u kutiji cigareta.

Greška sa filterom koju pravi skoro svako ko mota

Evo gde puca priča o „jeftinijoj i čistijoj“ navici. Tanak ili izostavljen filter pušta gotovo sav katran pravo u disajne puteve.

Ako već motate, koristite pun filter i manju količinu duvana po cigareti, to bar smanjuje udeo katrana u svakom dimu. Najbolji potez ostaje prestanak, a oboleli od pritiska, dijabetesa ili štitne neka se prvo jave lekaru oko podrške pri ostavljanju.

Da li je motanje duvana jeftinije nego što izgleda

Cena jeste niža po cigareti, ali zdravstveni trošak ostaje isti. Plaća se kasnije, kroz bronhitis, pritisak i rizik od raka pluća.

Pomaže li prelazak na vejp da se ostavi pušenje

Nekima pomaže kao prelazni korak, ali vejp i dalje vezuje za nikotin. Cilj treba da bude potpuni prestanak, ne zamena jedne navike drugom.

Da li natpis bez aditiva znači da je duvan bezbedan

Ne znači. Sagorevanje lista stvara katran i kancerogene bez obzira na aditive, pa „prirodno“ ostaje samo reklama.

A vi, da li ste prešli na rezani duvan da uštedite i da li ste mislili da je zdraviji? Napišite u komentarima koja vas je tvrdnja o duvanu najviše iznenadila.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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