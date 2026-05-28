Ova sitnica u vašem rukopisu može da otkrije rizik od demencije

Promene u načinu na koji držimo olovku i oblikujemo slova mogu biti prvi, tihi signal koji ukazuje na rizik od demencije, pokazuju najnovija medicinska istraživanja.

Kada je grupa starijih ljudi u Portugalu podvrgnuta detaljnim testovima pisanja, naučnici su otkrili neverovatnu vezu između brzine, stila pisanja i zdravlja njihovog mozga.

Ispostavilo se da brzina i složenost vašeg rukopisa nisu samo stvar navike ili umora, već direktan pokazatelj stanja glave.

Naučnici su do ovog zaključka došli nakon što su starije osobe rešavale niz zadataka pisanja različite težine, a rezultati su iznenadili i same lekare.

Zašto je obična olovka najbolji test za stanje mozga?

Kada je reč o najkompleksnijem zadatku, pisanju rečenice koja im je diktirana, stručnjaci su pronašli snažnu vezu između stila pisanja i ranih problema sa pamćenjem.

„Pisanje nije samo motorička aktivnost; ono je prozor u mozak“, objašnjava glavna autorka studije dr Ana Rita Matijaš, vanredna profesorka Univerziteta u Evori u Portugalu.

Ona ističe da starije osobe sa ovim problemom imaju vrlo specifične, skrivene izmene u pokretima ruke. Sam proces pisanja je izuzetno zahtevan za glavu. Mozak tada istovremeno kontroliše ruku, tumači ono što čuje ili čita i organizuje slova na papiru.

Upravo zato lekari veruju da rukopis može biti rani pokazatelj slabljenja mozga tokom starenja. Kada sposobnosti počnu da popuštaju, pisanje automatski postaje sporije. Ono biva isprekidanije i mnogo manje koordinisano.

Tri promene u pisanju koje odmah otkrivaju problem

U ovom važnom istraživanju učestvovalo je 58 korisnika domova za stare, starosti od 62 do 92 godine, među kojima je 38 već imalo dijagnostikovane probleme sa pamćenjem.

Učesnici su obavljali zadatke koristeći digitalnu olovku i tablet, a lekari su pratili svaku sekundu njihovog rada.

Dok su jednostavni zadaci (poput crtanja običnih ravnih linija ili tačaka) bili previše laki da bi pokazali razliku, pravi šok je usledio kada je na red došao diktat.

Kada su morali da zapišu dugačku i komplikovanu rečenicu, naučnici su uočili jasne razlike kod ljudi kod kojih se razvija rizik od demencije.

Lekari upozoravaju da se u tom trenutku jasno izdvajaju tri ključna pokazatelja:

Veličina slova

Ljudi nesvesno počinju da menjaju visinu slova dok pišu – ona postaju nejednaka i menjaju vertikalnu veličinu.

Oklevanje pre pisanja

Vreme koje protekne pre nego što osoba uopšte spusti olovku na papir i počne da piše nakon što čuje reč postaje znatno duže.

Ukupno vreme

Osobama koje imaju rane probleme sa mozgom potrebno je drastično više vremena da završe celu rečenicu do kraja.

Kako izgleda ovaj jednostavan test u praksi?

Zadaci diktata su se pokazali kao najosetljiviji jer traže punu koncentraciju. Čovek tada mora da sluša i razume reči. Zatim pretvara taj zvuk u slova i usklađuje pokret ruke. Duža i manje predvidljiva rečenica odmah opterećuje mozak do maksimuma. Ona ga tera da pokaže mane, ako one uopšte postoje.

Tim naučnika se nada da će ovi jednostavni zadaci uskoro postati lekarski test. To bi bio praktičan, jeftin i potpuno bezbolan metod za rano otkrivanje problema u svakoj ordinaciji. Ipak, pre zvaničnog uvođenja biće potrebna dodatna istraživanja na većem broju ljudi.

Do tada, jedno je sigurno. Obratite pažnju na to kako vaši voljeni pišu. Papir može otkriti istinu mnogo pre nego što nastupi prvi ozbiljan zaborav.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

