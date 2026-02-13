Rusi vekovima koriste koru ovog drveta protiv bolova: Čak 100 puta efikasnija od svakog analgetika

Lek za svaku boljku, a jedna od fantastičnih lekova je i kora drveta koje ima na našim prostorima u izobilju.

U današnje vreme ljudi svakodnevno koriste farmaceutske analgetike za ublažavanje bola

U prirodi postoji lek za svaku boljku, a jedna od fantastičnih lekova je i kora drveta koje ima na našim prostorima u izobilju.

Mnogi od bas vole da borave u prirodi, a mnogi će se složiti da posebnu čar imaju šetnje pored reke.

Preporučujemo da uživanje pored vode iskoristite i za prikupljanje kore vrbe, koja krasi rečne obale. Ovo drvo, u narodu je poznato i kao žalosna vrba ili iva, ima moćna lekovita dejstva u ublažavanju bolova i lečenju upala.

Ova lekovita prirodna materija prava je riznica biološki aktivnih supstanci. Sadrži tanine, flavone, vitamine, glikozide i niz mineralnih jedinjenja.

Šta sve leči kora vrbe?

Kora bele vrbe ili Salix alba na latinskom od davnina se koristi u narodnoj medicini za lečenje upala i groznice. Medicinski zapisi o njenom analgetskom dejstvu postoje u gotovo svakom arhivskom tekstu koji govori o biljnim lekovima. Još je čuveni Hipokrat preporučivao osobama s visokom temperaturom da žvaću koru vrbe. Ovaj narodni lek bio je veoma cenjen i u Kini i Evropi.

Ruska narodna medicina preporučuje odvar od kore vrbe za bolesti gastrointestinalnog trakta, malariju, reumatizam, artritis, giht, osteoartrozu, osteohondrozu, ginekološke bolesti i kao antipiretik za snižavanje visoke telesne temperature. Takođe, lekovi na bazi kore vrbe uspešno ublažavaju akutne i hronične bolove, uključujući i one u vratu, leđima i mišićima, kao i glavobolju.

