Ruski doktor otkriva: Za 5 sekundi možete ublažiti bol u kičmi i zglobovima, evo i kako

Dr Sergej Bubnovski, jedan od najcenjenijih ruskih stručnjaka, razotkriva tajne krioterapije i njenu primenu u borbi protiv upornih bolova u leđima i zglobovima. Njegova saznanja su iznenadila mnoge, rušeći ustaljene mitove o uticaju hladnoće na telo.

Hladni oblozi: Da li su opasni za prostatu i bubrege?

Dr Bubnovski kategorički tvrdi da kratkotrajni hladni oblozi na bolna i otečena kolena NISU opasni za prostatu i bubrege. On objašnjava da telo poseduje dva ključna funkcionalna sistema: termoregulaciju i adaptaciju. Termoregulacija omogućava telu da reaguje na ekstremne temperature bez ugrožavanja unutrašnjih organa, dok adaptacija omogućava dugotrajno funkcionisanje u različitim temperaturnim uslovima.

Hipotermija kao uzrok bola: Mit ili istina?

Mnogi veruju da je hipotermija (izloženost hladnoći) direktan uzrok bolova u leđima i zglobovima. Međutim, dr Bubnovski objašnjava da je upala, koja često prati bol, reakcija mekih tkiva na poremećenu mikrocirkulaciju. Do toga dolazi usled spazma dubokih mišića kičme i zglobova, koji se razvija tokom dužeg perioda zbog lošeg držanja ili neadekvatne fizičke aktivnosti.

Hladnoća može delovati kao „provokator“ spazma u već oslabljenim mišićima, ali nije primarni uzrok. U aktivnim mišićima, gde nema kapilarnog spazma, hladnoća zapravo pojačava cirkulaciju krvi i pospešuje oporavak.

Koliko dugo treba trajati hladna terapija?

Ključ je u kratkotrajnom izlaganju hladnoći. Dr Bubnovski naglašava: samo 5 sekundi!

Nedavna istraživanja su pokazala da mozak proizvodi „stres proteine“ kao odgovor na kratkotrajni šok hladnoće. Ovi proteini pružaju zaštitu unutrašnjim organima od ishemijskih procesa (smanjen protok krvi) i onkoloških bolesti.

Praktična primena krioterapije:

Tuširanje hladnom vodom: Tuširajte se hladnom vodom 15 do 20 sekundi.

Kupka: Uronite celo telo u kadu sa hladnom vodom na 5 sekundi.

Lokalni oblozi: Za bolne zglobove, stavite hladan oblog na 5 do 7 sekundi.

Nakon bilo koje od ovih procedura, važno je energično istrljati telo ili zglob suvim, grubim peškirom. To će stimulisati mikrocirkulaciju i izazvati osećaj topline.

Da biste sprečili i izlečili bolove u zglobovima i kičmi, usvojite naviku svakodnevnog kratkotrajnog izlaganja hladnoj vodi. Ovaj jednostavan, ali moćan metod, može transformisati vaše zdravlje!

