Ruski recept koji „podmazuje“ zglobove: Kašika ove smese pre spavanja regeneriše kosti dok spavate

Ruski recept za zglobove koji deluje noću dok spavate. Pomešajte želatin i par sastojaka da biste smanjili upalu kostiju. Napravite odmah!

Ako vas oštri bolovi u kolenima redovno bude noću, niste jedini. Pravi ruski recept za zglobove nudi direktan pristup ovom problemu.

Umesto agresivnih lekova koji uništavaju želudac, jedno jednostavno pravilo o noćnoj regeneraciji menja sve.

Fokusira se isključivo na mehaničko podmazivanje oštećenih delova i vraćanje pune pokretljivosti telu.

Kada se hrskavica istroši usled godina ili prekomernog napora, kosti počinju da se taru jedna o drugu.

Taj proces stvara upale, otoke i nepodnošljivo sevanje prilikom hodanja.

Ovaj stari domaći preparat zapravo direktno hrani tkiva.

Njegovi sastojci obiluju elementima koji zadržavaju vodu u zglobnoj čauri.

Time se stvara debeli zaštitni sloj koji odlično amortizuje udarce dok se krećete na tvrdim podlogama.

Zašto je smesa za obnavljanje hrskavice bolja opcija noću

Ljudsko telo prolazi kroz veoma intenzivne procese oporavka baš dok spavamo.

Metabolizam tada usporava, a hormoni rasta dostižu svoj dnevni maksimum.

Upravo zbog toga, vaša smesa za obnavljanje hrskavice najefikasnije deluje ukoliko se unosi neposredno pred odlazak u krevet.

Krvotok tada neometano transportuje dragocene hranljive materije direktno u oštećena područja, umesto da energiju troši na varenje teških obroka ili dnevne mišićne napore.

Kako želatin deluje na oštećena tkiva?

Želatin sadrži kolagen koji obnavlja vezivna tkiva i podmazuje zglobove.

Redovnim unosom smanjujete trenje u kolenima, vraćate neophodnu elastičnost napetim tetivama i direktno utičete na ublažavanje dubinskih upala.

Da bi se postigao ovakav efekat, telo zahteva specifične aminokiseline koje zapravo grade strukturna vlakna u našem organizmu.

Kako navodi studija objavljena u časopisu „Nutrients“, hidrolizovani kolagen i želatin sadrže bioaktivne peptide koji mogu stići direktno do zglobnih tkiva i ostvariti izražen zaštitni efekat na hrskavicu.

Istraživanja ukazuju da se na ovaj način može pomoći osobama koje pate od osteoartritisa i znatno smanjiti potreba za jakim analgeticima.

Zato ruska mešavina za kolena obiluje ovim gradivnim proteinima, spajajući ih sa prirodnim antioksidansima iz suvog voća i sirovih semenki.

Priprema i tačna razmera za prirodno rešenje za zglobove

Pravljenje ovog blagotvornog melema ne zahteva mnogo vašeg vremena, ali svakako traži preciznost.

Sve namirnice nabavite u proverenim prodavnicama zdrave hrane i strogo obratite pažnju na svežinu nabavljenih semenki.

Stari, užegli susam nikada neće doneti željene rezultate.

Za pripremu su vam potrebni sledeći sastojci:

2 pune kašike kvalitetnog goveđeg želatina

3 kašike tamnog suvog grožđa

40 grama pečenog susama

40 grama sirovih semenki bundeve

200 grama čistog domaćeg livadskog meda

Semenke bundeve i susam prvo ubacite u blender kako biste ih blago samleli.

Nakon toga, u velikoj staklenoj tegli pažljivo pomešajte sve navedene sastojke dok ne dobijete gustu, jednoličnu smesu.

Teglu zatvorite i čuvajte isključivo u frižideru. Uzimajte tačno jednu supenu kašiku svako veče pre nego što legnete.

Ubrzo ćete primetiti da kolena znatno manje škripe pri savijanju.

Dodatni bonus je što ova želatinska pasta za kosti fantastično deluje na kompletan sistem za varenje, oblažući narušenu sluzokožu želuca i debelog creva.

Nemojte preskakati večernje doze. Stroga doslednost je apsolutno jedini način da osetite prave promene i ponovo hodate bez ikakve nelagode.

Da li ste već pokušali da lečite bolna kolena nekim prirodnim putem i koji popularni sastojak vam je zapravo doneo više štete umesto stvarne koristi?

Koliko dugo sme da se uzima ruski recept za zglobove?

Preporučuje se svakodnevna primena u trajanju od trideset dana. Nakon toga, napravite obaveznu pauzu od barem dve nedelje pre novog ciklusa.

Da li se koristi goveđi ili svinjski želatin?

Uvek birajte kvalitetan goveđi želatin jer ima najbolji profil aminokiselina. On se neuporedivo lakše i mnogo brže apsorbuje u ljudskom organizmu.

Može li se smesa jesti ujutru?

Najbolji rezultati se postižu kada se konzumira neposredno pred spavanje. Telo tada luči hormone rasta koji znatno ubrzavaju prirodni oporavak tkiva.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com