Samo 1 čaša soka ovog voća je toliko moćna da ublaži bol u zglobovima i učvrsti san!

Ortoped Aleksander Kaplan veruje da čaša ovog soka pred spavanje može da poboljša zdravlje zglobova i učvrsti san

Sok od voća ublažava bol kao analgetik, posebno simptome artritisa te vraća lakoću kretanja.

Svako ko je iskusio artritis zna koliko je teško pokretati upaljene, bolne i otečene zglobove. Međutim, postoje namirnice koje mogu da poboljšaju zdravlje zglobova, a ortoped Aleksander Kaplan veruje da je jedna od njih sok od višanja.

Kako pojašnjava, smatra da je sok delotvoran jer sadrži puno mikroelemenata i vitamina koji mogu da ublaže simptome artritisa i da vratiće lakoću kretanja.

Istraživanje o soku

Sprovedeno je jedno istraživanje koje je pokazalo pozitivan učinak soka od višnje na zglobove. Tokom eksperimenta utvrđeno je da se nivo antitela koja pridonose razvoju reumatoidnog artritisa smanjila kod onih koji su tri nedelje pili 200 ml kiselog soka od višnje. Zaključeno je da čaša ovog napitka dnevno da može ublažiti postojeće simptome, piše Verywell Health.

Reumatoidni artritis može se pojaviti kod svakoga, bez obzira na pol i godine. Pogađa žene, muškarce i decu.

Inače, pokazalo se da sok od višanja pomaže i kod spavanja. Višnje sadrže melatonin i triptofan, koji pomažu da bolje spavamo jer povećavaju količinu melatonina u telu, prema klinici Cleveland.

Triptofan je aminokiselina koja je uključena u proizvodnju melatonina, hormona koji pomaže u upravljanju ciklusom spavanja i budnosti.

