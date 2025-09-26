Samo 1 kašičica moćnog eliksira čini čuda pred spavanje: Pravi spas kod čak 10 tegoba

Dobro poznajemo dobra svojstva jabukovog sirćeta, ali ima i onih koje nisu toliko poznate.
Pročitajte deset dobrih svojstava jabukovog sirćeta koje možete da iskoristite ako popijete jednu kašičicu pre spavanja i uskoro će vam to verovatno preći u naviku, prenose nezavisne.com.
1. Lečite upalu grla jabukovim sirćetom
Ima antibakterijski efekat i uništiće kiselu sredinu. Samo progutajte kašičicu jabukovog sirćeta sat vremena pre spavanja, a zatim još pola sata pre spavanja. Poslednju kašičicu konzumirajte neposredno pre spavanja.
2. Oslobodite se neprijatnog jutarnjeg daha
Jabukovo sirće ubija bakterije i klice koje izazivaju loš zadah u ustima.
3. Vratite želudačnu kiselinu tako što pomešate kašiku jabukovog sirćeta sa vodom i popijete ovaj rastvor sat vremena pre spavanja.
4. Smetnje varenja sprečite tako što ćete pola sata pre spavanja popiti mešavinu meda, kašičice jabukovog sirćeta i vode.
5. Povišen šećer u krvi je najčešći uzrok nesanice. Jabukovo sirće povećava osetljivost na insulin i snižava nivo šećera u krvi. Neposredno pre nego što odete na spavanje, popijte dve kašičice jabukovog sirćeta. Pre nego što isprobate ovu metodu, konsultujte se sa svojim lekarom, posebno ako koristite lekove za dijabetes.
6. Bolovi u stomaku
Sipajte kašičicu jabukovog sirćeta u čašu tople vode i dobijeni rastvor može da reši problem bolova u stomaku.
7. Štucanje može da nestane uz pomoć gorkog ukusa jabukovog sirćeta, pa progutajte kašičicu organskog jabukovog sirćeta kada počnete da štucate.
8. Ako želite da rešite problem sa alergijama, pomešajte kašičicu jabukovog sirćeta u čašu vode i popijte ovu mešavinu neposredno pre spavanja.
9. Ako osetite glad pre spavanja, samo konzumirajte mešavinu vode i kašičice jabukovog sirćeta umesto visokokalorične hrane.
10. Sve što ste jeli tokom dana sagorećete tokom noći uz napitak sa jabukovim sirćetom!
Sastojci:
– 2 kašike seckanog peršuna
– velika šolja vode
– malo cimeta
– malo jabukovog sirćeta
– kašičica meda
– kašičica đumbira
– ceđeni sok od limuna
Priprema:
Pustiti da voda provri, dodati peršun i ostaviti da se ohladi. Procediti, pa dodati ostale sastojke.
Ovaj napitak pijte svako veče sat vremena pre spavanja, dve nedelje. Ako želite da nastavite, napravite pauzu od najmanje 3 dana, a zatim ponovite.
