Samo 3 kapi ulja od ove biljke čine čuda za zdravlje!

Samo 3 kapi ulja origana može da vas reši mnogih zdravstvenih tegoba. U medicinske svrhe koristi se već godinama.

Origano i eterično ulje origana je vrlo poznat narodni lek, a veruje se da osim antibakterijskog ima i antiparazitska, antiseptička i antivirusna svojstva, kao i da jača imunitet

U medicinske svrhe origano se koristi već godinama, a u poslednjih nekoliko decenija njegov pozitivan uticaj na zdravlje potvrđuje se i medicinskim istraživanjima.

U origanu možemo pronaći hemikalije poput timol, pinen, karvakrol i mnoge druge, koje mu daju jedinstven miris i ukus.

Evo kako će vam samo tri kapi ulja origana mogu zaštiti zdravlje!

Uništava bakterije

Pošto sadrži karvakrol, prirodni antibiotik koji deluje na bakterije, naučnici trenutno proučavaju dejstvo ovog ulja na stafilokoku, bakteriju koja može biti izuzetno opasna.

Naravno, potrebna su dodatna istraživanja, a rane studije upozoravaju da bi ovo ulje moglo biti efikasno i u lečenju E coli.

Snižava holesterol

Uz pravilnu ishranu i vežbanje, ulje origana može pomoći u snižavanju holesterola. Potvrđeno je kako kod osoba koje imaju blago povišeni holesterol postignuto da se onaj loš snizi, a dobar podigne uz samo nekoliko kapi ulja dnevno.

Smanjuje osećaj bola

Većina dokaza stiže iz laboratorija s miševima i pacovima, a rezultati studija kažu kako ulje origana deluje protiv bola otprilike jednako kao morfijum i fenoprofen. Iako je potrebno još istraživanja, veruje se kako pomaže i ljudima.

Štiti od bolesti

Glavni zadatak antioksidanasa je da poništavaju delovanje slobodnih radikala koji u suprotnom mogu oštetiti DNK i tako uzrokovati nastanak bolesti. Kako su oni prirodni produkt metabolizma, ne možemo ih izbeći, ali uz pomoć ulja origana možemo značajno smanjiti štetu, piše „Ordinacija.hr“.

Leči gljivične infekcije

Prirodni je antibiotik koji ubija bakterije, ali i uništava gljivice. Često se javljaju na vaginalnom području, ali i na ostalim delovima tela gde je velika vlaga. Kandida je gljivica koja se odlično može lečiti ovim uljem, a to potvrđuju mnogi testovi.

Gubitak kilograma

Sve više studija potvrđuje kako zbog svojih sastojaka ovo ulje može pomoći kod dijete. Iako su studije do sad sprovedene nad miševima, i potrebno je sprovesti istraživanja na ljudima, veruje se kako će ovo ulje sprečiti množenje masnih ćelija i kod ljudi.

Kako napraviti i koristiti ulje od origana?

Za ulje od origana koje je melem za problematičnu kožu potrebno vam je 200 g cvetova i listova origana i litar maslinovog ulja.

Usitnjeni origano zalijte maslinovim uljem i držite na toplom mestu 40 dana. Bocu povremeno dobro protresite, nakon toga procedite i dobro zatvorite.

Eterično ulje origana se treba uzimati u malim količinama, a pogotovo se to odnosi na trudnice i žene koje žele da zatrudne.

Razlog tome je što se sastojci eteričnog ulja origana „igraju“ i sa hormonima, što je pak dobro kod žena u menopauzi, jer će tada ulje regulisati hormone.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com