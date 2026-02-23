Sezona alergija ne mora da znači pakao. Saznajte koji korak predupređuje kijanje i svrab očiju ako ga primenite odmah. Pročitajte rešenje.

Sezona alergija je pred vratima, iako napolju možda još uvek nosite zimsku jaknu. Mnogi misle da je rano za brigu, ali to je greška koja vas može koštati mirnog sna. Ako čekate prvi svrbež očiju ili serijsko kijanje da biste reagovali, već ste izgubili bitku. Ključ nije u lečenju posledica, već u jednom potezu koji morate povući upravo sada.

Kada tačno počinje sezona alergija?

Sezona alergija na našem podneblju počinje već krajem februara cvetanjem leske i jove. Najjači udar očekuje se u martu i aprilu kada kreće breza, koja je najčešći i najagresivniji uzročnik svih prolećnih respiratornih tegoba.

Pripremite odbrambeni mehanizam na vreme

Najveća zabluda vlada oko trenutka uzimanja terapije. Većina ljudi trči u apoteku tek kada nos postane crven, a oči natečene. Tada lekovi samo gase požar koji se već razbuktao. Stručnjaci su jasni: terapiju treba započeti dve nedelje pre nego što očekivana koncentracija polena postane kritična.

Prof. dr Žikica Jovičić, istaknuti alergolog i imunolog iz Kliničkog centra Srbije, često ističe važnost pravovremenog delovanja. Prema njegovim rečima i dostupnim stručnim podacima, profilaktička primena lekova stabilizuje ćelije. To znači da vaš organizam neće burno reagovati kada polenska kijavica konačno zakuca na vrata. Ćelije zvane mastociti, koje otpuštaju histamin i izazivaju simptome, biće „zaključane“ i spremne za napad.

Male promene, veliki rezultati

Pored lekova, postoje mehaničke prepreke koje značajno smanjuju unos alergena u telo. Ne morate živeti pod staklenim zvonom, ali određene navike drastično smanjuju simptome alergije:

Pranje kose pre spavanja: Polen se zadržava na vlasima i tokom noći pada direktno na vaš jastuk i lice.

Sušenje veša unutra: Mokar veš na terasi je magnet za polenova zrna koja posle unosite u kuću.

Zatvaranje prozora ujutru: Najveća koncentracija polena je u ranim jutarnjim časovima, između 5 i 10 sati.

Nošenje naočara za sunce: Ovo stvara fizičku barijeru i sprečava da polen direktno uđe u oči.

Kada prolećno cvetanje počne, redovno praćenje bioprognoze postaje vaš najbolji saveznik. Aplikacije koje mere nivo alergena u vazduhu mogu vam pomoći da isplanirate dan. Ako su vrednosti visoke, izbegavajte parkove i šetnje po vetrovitom vremenu.

Ne dozvolite da vas lepo vreme prevari. Preventiva nije znak slabosti, već inteligencije. Uzimanjem terapije danas, osiguravate da lekovi za alergiju deluju punim kapacitetom kada vam budu najpotrebniji.

Često postavljana pitanja

1. Da li kiša pomaže osobama sa alergijama?

Da, kiša obara polen na zemlju i pročišćava vazduh. Šetnja nakon pljuska je najbezbednija za osobe koje muči sezona alergija.

2. Mogu li med i lokalni pčelinji proizvodi pomoći?

Postoji teorija da konzumiranje lokalnog meda pomaže telu da se navikne na polen, ali naučni dokazi za ovo su ograničeni. Oslonite se na zvaničnu medicinu.

3. Koliko često treba menjati posteljinu tokom proleća?

Preporučuje se pranje posteljine najmanje jednom nedeljno na temperaturi od 60 stepeni ili više, kako bi se uklonili svi tragovi alergena.

Koja je vaša najveća greška koju pravite svakog proleća kada krene kijanje? Pišite nam u komentarima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com