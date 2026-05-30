Jedna moćna namirnica kao rukom rešava kurje oko, ispucale pete i gljivice – pravo je blago u kuhinji

Otkrijte zašto je sirće kao lek nezamenljivo u svakoj kući. Saznajte kako da na prirodan način rešite kurje oko, gljivice i ispucale pete.

Sirće kao lek decenijama unazad predstavlja nezaobilaznu stavku u prirodnoj medicini, a mnogi ga smatraju pravim blagom koje se krije u svakoj kuhinji.

Iako ga najčešće koristimo kao dodatak salatama, ova pristupačna namirnica poseduje neverovatna antibakterijska i regenerativna svojstva koja mogu da reše brojne uporne zdravstvene i estetske probleme.

Od dosadnog kurjeg oka i neprijatnih gljivica na noktima, pa sve do ispucalih peta koje nam posebno smetaju tokom leta – sirće je prirodno rešenje koje mnogi potcenjuju, a koje može da napravi veliku razliku.

Jabukovo sirće: Tajna savršeno mekanih stopala

Pored sređivanja noktiju, svakoj ženi je jasno da su i pete priča za sebe. Moraju se povremeno isturpijati i očistiti od one grube, mrtve kože ako želimo da nam stopala budu meka i negovana. Naravno, salon je uvek jedna opcija, ali ako više volite da to rešite kod kuće, bez trošenja para i odlaska kod kozmetičara, imamo sjajno rešenje za vas.

Glavni adut koji rešava i one najupornije probleme sa stopalima krije se u gotovo svakom špajzu – u pitanju je jabukovo sirće. Ova namirnica bez koje nijedna prava kuhinja ne može da se zamisli, pravi je spas i za vaša stopala.

Jabukovo sirće ima široku primenu u narodnoj medicini jer sadrži sirćetnu kiselinu, koja ima snažno antimikrobno i antigljivično dejstvo. Zbog svoje kiselosti, sirće deluje kao blagi piling koji postepeno omekšava tvrdu i mrtvu kožu, te se bori protiv uzročnika infekcija.

1. Tretman preko noći: Zaboravite na ispucale pete

Suve i ispucale pete nisu samo estetski problem, već mogu biti i bolne. Rešenje je jednostavno:

Dobro natopite komad vate jabukovim sirćetom, pa nanesite direktno na problematično područje pete. Vatu zaštitite kako ne bi spala – zavojem, lepljivom trakom ili užom čarapom – i ostavite da odstoji preko cele noći. Sirćetna kiselina će tokom noći razmekšati tvrdu kožu. Ponavljajte ovaj tretman više puta nedeljno dok vam koža ne omekša i potom ćete lako skinuti višak mrtve kože turpijom ili kamenom za stopala.

2. Brzo rešenje za kurje oko: Magija aspirina

Kurje oko može biti izuzetno bolno i otežava hodanje. Ali uz pomoć jabukovog sirćeta i običnog aspirina, možete ga tretirati brzo i efikasno.

Izmrvite 3 do 5 tableta aspirina u fini prah, pa u prah dodajte kapljicu jabukovog sirćeta. Trebalo bi da dobijete gustu, pastoznu smesu. Stavite tu smesu na kurje oko i umotajte u peškir, krpu ili zavoj i ostavite da odstoji samo 10 do 15 minuta. Nakon skidanja obloge, kamenom sa stopala lagano uklonite mrtve ćelije kože. Ponavljajte tretman dok se kurje oko ne povuče.

3. Kupka koja uništava gljivice

Gljivice na stopalima i noktima su uporan i neugodan problem. Jabukovo sirće kao lek je zbog svojih antimikrobnih svojstava jedno od najboljih prirodnih rešenja.

U lavor sipajte toplu vodu i dodajte jednaku količinu jabukovog sirćeta, odnosno vodu i sirće u razmeri 1:1. Potopite stopala i ostavite ih tako 30 minuta. Ključni korak je da ih potpuno osušite nakon što izvadite stopala iz kupke. Ponavljajte ovo svakodnevno, ali ne više od tri puta dnevno za najbolje rezultate.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com