„Smrt dolazi iz creva“: Ove namirnice morate izbaciti odmah, tvrdi ruska biohemičarka

Ruska biohemičarka sa više od četiri decenije iskustva tvrdi da loša ishrana i zagađenja creva stvaraju plodno tlo za hronične bolesti, te savetuje koje navike i namirnice izbegavati da biste sačuvali zdravlje.

Marva Vagaršakovna Oganjan je ruska biohemičarka i doktor prirodne medicine koja godinama proučava uzroke savremenih bolesti i promoviše prevenciju kroz pravilnu ishranu i čišćenje organizma.

Zašto „smrt dolazi iz creva“

Prema njenom učenju, nakupljeni ostaci hrane, sluz i paraziti u crevima sprečavaju apsorpciju hranljivih materija i oslobađaju toksine koji dugoročno narušavaju imunitet i mogu doprineti razvoju teških oboljenja.

Koje namirnice su najopasnije

Oganjanova posebno kritikuje industrijsku hranu bogatu aditivima i lošim kombinacijama koja se često služi u menzama, vrtićima i bolnicama, te je smatra „pravi zločin“ za dečje zdravlje; umesto toga preporučuje sveže voće, povrće i jednostavne, neprerađene obroke.

Kako ukloniti parazite i toksine

Njena preporuka za „čišćenje“ podrazumeva alkalnu ishranu bogatu svežim povrćem i voćem, izbacivanje brašna, testenina i slatkiša, kao i primenu posta i biljnih čajeva sa medom i limunom kao podršku procesu detoksikacije.

Širi društveni problem i rešenje

Oganjanova ističe da društvo stvara faktore rizika poput prekomerne konzumacije alkohola, a da je stvarna promena moguća kroz podizanje svesti, bolju ishranu i prevenciju umesto lečenja simptoma nakon što se bolest već razvije

