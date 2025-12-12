Soda bikarbona je magični lek koji pomaže kod mnogih bolesti, ali samo ako je ovako koristite

Nije nikakva novost da konzumiranje sode bikarbone može značajno poboljšati opšte zdravstveno stanje. Magični lek je u nekim situacijama.

Za sodu bikarbonu kažu da je magični lek koji leči ceo organizam. Primene sode bikarbone veoma su dobro poznate, a mnoge od njih tiču se zdravlja.

Jednostavnim napicima, napravljenim na bazi sode bikarbone, u mogućnosti ste da preventivno delujete na pojavu bolesti, pospešite sopstvenu energiju, ubrzate metabolizam ili izlečite bolestan želudac.

Poznavaoci značaja sode bikarbone naveli su čak 77 njenih korisnih osobina koje mogu da se naširoko primene u zdravlju, lepoti ili u domaćinstvu.

Navešćemo četiri primene sode bikarbone i napitke na njenoj bazi, koje možete napraviti sami kod kuće. Tako ćete na potpuno prirodan način rešiti se nekoliko zdravstvenih tegoba.

Soda bikarbona kao preventiva

Ovo je i najjednostavnija primena sode bikarbone, kada se njen prah pomeša sa običnom pijaćom vodom. Magični lek i napitak u kojem su pomešani voda i soda bikarbona nastaje kada se dve kašike sode sipaju u čašu vode. Ovu mešavinu potrebno je popiti u roku od sat vremena i ponoviti postupak 3 puta dnevno.

Obična voda zamućena sodom bikarbonom ne leči nijednu specifičnu bolest, ali je preventiva mnogim oboljenjima.

Treba se truditi da telo ostane u alkalnom stanju, a soda bikarbona može pomoći uravnotežavanju nivoa pH u telu. Ovo će sprečiti mnoge bolesti, pa i one najteže, jer je previše kiseline u telu jedan od vodećih uzroka brojnih bolesti.

Ukoliko imate gorušicu ili druge probavne probleme, pola kašičice sode bikarbone rastvoriti u pola šolje vode, pa to popiti jedan sat posle svakog obroka.

Kao energetsko piće

Soda bikarbona može da deluje i kao podrška telesnoj energiji tokom fizičkog napora ili vežbanja u teretani. Ppomaže da se umanji kiselost koja se proizvodi u mišićima dok se trenira.

Za ovo piće potrebno je 7 šolja kokosove vode, koju treba zagrejati, pa u nju sipati 1/4 kašičice sode bikarbone. U ovaj rastvor sipati 1/2 šolje soka od limuna, 1/4 šolje meda i 1/2 šolje morske soli.

Mešavinu sipati u staklenu teglu i čuvati je u frižideru. Uz upotrebu tokom vežbanja, ovo energetsko piće može potrajati nedelju dana.

Soda bikarbona i zeleni čaj za bolji metabolizam

Ovaj napitak će ubrzati metabolizam, a time i pomoći smanjenju telesne težine. Primarna jedinjenja koja se nalaze u zelenom čaju, kao što su katehin, teanin i kofein, dokazano sagorevaju masti u telu. A dodatak sode bikarbone daje podršku gubljenju viška masti, jer se u kiseloj sredini one ne mogu dobro sagoreti.

Napitak se pravi tako što se 1/4 kašičice sode bikarbone doda u šolju pripremljenog zelenog čaja, a pije bar jednom dnevno.

Za bolest želuca

Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) je oboljenje digestivnog sistema koje je uzrokovano vraćanjem želudačnog sadržaja u jednjak. Soda bikarbona je odlična za tretiranje ovog problema. Pomešati 1/4 kašičice sode bikarbone sa 2 kašike jabukovog sirćeta u šolji vode. Piti po potrebi.

