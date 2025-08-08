Soda bikarbona za želudac: Brzo olakšanje ili greška koju svi pravimo?

Soda bikarbona za želudac donosi brzo olakšanje, ali može da napravi više štete nego koristi. Saznajte kada je pametno koristiti je, a kada ne.

Soda bikarbona je već decenijama prva pomoć kad nas „pritisne“ želudac. Mnogi je koriste instinktivno – kašičica u vodi, par gutljaja, i osećaj pečenja nestane. Ali da li je to zaista pametno?

Brzo olakšanje koje zavara

Soda bikarbona deluje kao antacid – neutralizuje želudačnu kiselinu i donosi trenutno olakšanje. I to je tačno. Ali ono što većina ne zna jeste da prečesto korišćenje može da napravi kontraefekat. Neutralizacijom kiseline telo može da reaguje dodatnim lučenjem, što vodi u začarani krug gorušice.

Može li da šteti?

Ako se koristi povremeno, soda bikarbona nije opasna. Ali ako je pijete često, može da poremeti ravnotežu elektrolita, izazove nadimanje, pa čak i probleme sa bubrezima kod osetljivih osoba. Posebno treba biti oprezan ako imate visok krvni pritisak, jer sadrži natrijum.

Šta kažu lekari?

Stručnjaci savetuju da se soda koristi samo povremeno, kao hitna pomoć, a ne kao svakodnevni lek. Ako imate česte tegobe sa želucem, bolje je da se obratite lekaru i pronađete uzrok, umesto da ga „gasite“ sodom.

Prirodne alternative

Umesto sode, probajte blage čajeve (kamilica, đumbir), manji obroci, izbegavanje masne i začinjene hrane. Nekima pomaže i kašika jabukovog sirćeta razblažena u vodi – iako zvuči kontraintuitivno, kod određenih tipova gorušice može da pomogne.

Zaključak iz naroda

Soda bikarbona jeste „lek iz kuhinje“, ali nije rešenje za sve. Ako vam pomaže s vremena na vreme – u redu. Ali ako je koristite često, vreme je da se zapitate: da li gasim požar ili samo skrivam dim?

