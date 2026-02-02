Spas za žuč i probavu: Srpski doktor otkrio recept za mešavinu koja čisti sve unutrašnje organe

Doktor Dejan Čubrilo preporučuje šta treba da pijemo svako jutro za normalno funkcionisanje žuči i probave u organizmu.

Doktor Dejan Čubrilo preporučuje šta treba da pijemo svako jutro za normalno funkcionisanje žuči u organizmu. Kamen u žučnoj kesi javlja se kod svake desete žene i svakog petnaestog muškarca u Srbiji.

Pacijenti se najčešće žale na otežano varenje, pojavu gasova u crevima, poremećaj rada creva (nepravilna stolica), bolove koji su specifični za prisustvo kamena u žuči. Pored redovnih pregleda i zdravog načina života, dr Dejan Čubrilo preporučuje zdravu naviku koja bi mogla da pomogne. Posebno onima sa poremećenom funkcijom žučne kese.

Mešavina za žuč i probavu

Naime, svako jutro treba uzimati mešavinu limuna i maslinovog ulja jer ona čisti unutrašnje organe. Ovo posebno savetujem ljudima koji imaju preklopljenu žučnu kesu ili imaju mulj u njoj“. Inače, dr Čubrilo, je profesor fiziologije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu.

Prema njegovim rečima, limun sa uljem podiže i nivo kortizola u organizmu, koji je neophodan za buđenje i pripremu za radni dan. To je upravo ono što nam daje energiju. Ističe da se mešavina od jedne kašike limunovog soka i iste količine maslinovog ulja može uzimati i ujutru i uveče.

„Jedino ne savetujem ljudima koji pate od upale želuca da ga uzimaju. Ta kiselina bi samo pogoršala njihovo stanje“, kaže dr Čubrilo. U svakom slučaju, pre upotrebe ovog napitka, treba da se konsultujete sa svojim izabranim doktore.

