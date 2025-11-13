Spominje se još i u hilandarskim spisima: Biljka za koju kažu da je najlekovitija na svetu pomaže kod tegoba sa bubrezima, jetrom, crevima

Lekovita biljka je poznata kao veoma rasprostranjen korov koji najčešće raste na njivama i voćnjacima pored kultivisanih biljaka

Lekovita biljka spominje se i u hilandarskim spisima

Pirevina (pirovina, pirika, obična pirika, pir, pseća pšenica) je poznata kao veoma rasprostranjen korov koji najčešće raste na njivama i voćnjacima pored kultivisanih biljaka. Međutim, ova lekovita biljka može se naći i na livadama, pašnjacima i dvorištima. Ali to nije samo dosadan korov, već se ceni i kao prirodni lek.

Pirevina se kao lek pominje u hilandarskim spisima iz 16. veka. Naraste do visine od 1 metar iz vrlo raširene mreže horizontalnih rizoma, prenosi novi.ba. Sadrži karotene, proteine, mineralne soli jabučne kiseline, askorbinsku kiselinu, vitamine A i B, gvožđe, kalcijum i kalijum. Sadrži i eterična ulja, šećer i saponine.

Pirevina se u narodnoj medicini koristi za lečenje:

Bolesti bubrega (upala i mali kamenac)

Upala urinarnog trakta

Kao diuretik

Protiv upale sluzokože želuca i creva

Za hemoroide

Za bolesti jetre

Za upalu prostate

Za reumu

Za giht

Za dečje gliste

Ima blagi umirujući efekat

Čisti krvne sudove

Čisti pluća od katara

Dobar je za dijabetičare

Za miome materice

Za kožne bolesti

Pirevina kao prirodni lek u obliku čaja

Recept:

Jednu kašiku pasiranih rizoma preliti sa 2dl vode i kuvati dok ne proključa. Zatim sklonite sa vatre i poklopite. Ostavite da odstoji 30 minuta, a zatim procedite i popijte. Pijte tri puta dnevno pre jela nezaslađeno 30 dana.

Ova mešavina čaja pomaže kod svih vrsta artritisa, uključujući giht. Pravi se na sledeći način:

Pomešajte 30 grama pirevine sa 10 grama slatke paprike. 4 kašike ove čajne mešavine preliti sa 1/2 litra proključale vode i ostaviti da odstoji 8 sati. Zatim procediti i piti u toku dana u tri jednake doze pre jela. Pijte dok vam ne bude bolje. Sok isceđen iz korena praziluka odličan je prirodni lek za giht u obliku obloga.

Pirevina pročišćava krv

Kako pripremiti čaj:

U jedan litar vode stavite tri kašike izgnječenog korena pirevine i kuvajte poklopljeno dok voda ne uvri do pola. Zatim procediti i piti u tri jednake doze pre jela. Terapiju treba sprovoditi 40 dana. Pirevina ima snažan efekat na uklanjanje toksina iz krvi i limfe i jedno je od odličnih sredstava za čišćenje tele. Takođe je odlično sredstvo za čišćenje želuca i creva.

Pirevina i kopriva kao lek protiv osipa i ekcema

Pirevina i kopriva su odlična kombinacija za čišćenje krvi, pa dobro utiču na probleme kože. Odličan su borac protiv ekcema i osipa, a daju i pozitivne rezultate kod psorijaze.

Koristi se na sledeći način:

Tri kašičice mešavine pirevine i koprive potopite u 1 litar vode i ostavite preko noći. Ujutro kuvajte pet minuta i ostavite poklopljeno 20 minuta. Zatim procediti i piti u toku dana u toku mesec dana.

Pirevina i vino kao lek

Recept:

4 kašike pirevine prokuvajte u 2 litra dobrog belog vina dok ne provri. Ostavite da odstoji poklopljeno 30 minuta. Zatim procediti i piti dva puta dnevno po jednu rakiju od ovog lekovitog preparata. Blagotvorno deluje kod urinarnih infekcija, bubrežnih i žučnih kamenaca, bolesti jetre i žutice. Nemojte koristiti ovaj preparat u slučaju visoke telesne temperature.

Pirevina za lek – kada ga brati?

Lekoviti delovi biljke su koren i rizom. Vade se u kasnu jesen ili rano proleće. Isperu se od zemlje, osuše i seku na sitne komade. Zatim se suše na promaji i spremaju u papirne ili platnene kese.

U slučaju da niste sigurni da ćete prepoznati ovu biljku, možete je kupiti i u biljnim apotekama i prodavnicama zdrave hrane. Pirevina se može dobiti i kao ekstrakt u nekim dijetalnim proizvodima (povoljno deluje kod blažih oblika dijabetesa).

Savet:

Koristite je za lečenje samo u preporučenim dozama kako biste izbegli gubitak kalijuma iz organizma. Pirevina nije otrovna, ali je poželjno koristiti je u dogovoru sa lekarom.

Da li ste znali?

Mačke i psi pasu pirevinu. Zato ga ljudi zovu pseća pšenica. Ove životinje prirodno čiste želudac i creva uz pomoć pirevine.

