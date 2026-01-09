Spominje se u hilandarskim spisima: Drevna biljka za koju kažu da je najlekovitija na svetu pomaže kod tegoba sa bubrezima, jetrom, crevima

Lekovita biljka spominje se i u hilandarskim spisima
Pirevina (pirovina, pirika, obična pirika, pir, pseća pšenica) je biljka poznata kao veoma rasprostranjen korov koji najčešće raste na njivama i voćnjacima pored kultivisanih biljaka. Međutim, ova lekovita biljka može se naći i na livadama, pašnjacima i dvorištima. Ali to nije samo dosadan korov, već se ceni i kao prirodni lek.
Pirevina se kao lek pominje u hilandarskim spisima iz 16. veka. Naraste do visine od 1 metar iz vrlo raširene mreže horizontalnih rizoma, prenosi novi.ba. Sadrži karotene, proteine, mineralne soli jabučne kiseline, askorbinsku kiselinu, vitamine A i B, gvožđe, kalcijum i kalijum. Sadrži i eterična ulja, šećer i saponine.
Biljka pirevina u narodnoj medicini koristi se za lečenje:
- Bolesti bubrega (upala i mali kamenac)
- Upala urinarnog trakta
- Kao diuretik
- Protiv upale sluzokože želuca i creva
- Za hemoroide
- Za bolesti jetre
- Za upalu prostate
- Za reumu
- Za giht
- Za dečje gliste
- Ima blagi umirujući efekat
- Čisti krvne sudove
- Čisti pluća od katara
- Dobar je za dijabetičare
- Za miome materice
- Za kožne bolesti
Pirevina kao prirodni lek u obliku čaja
Recept:
Jednu kašiku pasiranih rizoma preliti sa 2dl vode i kuvati dok ne proključa. Zatim sklonite sa vatre i poklopite. Ostavite da odstoji 30 minuta, a zatim procedite i popijte. Pijte tri puta dnevno pre jela nezaslađeno 30 dana.
Ova mešavina čaja pomaže kod svih vrsta artritisa, uključujući giht. Pravi se na sledeći način:
Pomešajte 30 grama pirevine sa 10 grama slatke paprike. 4 kašike ove čajne mešavine preliti sa 1/2 litra proključale vode i ostaviti da odstoji 8 sati. Zatim procediti i piti u toku dana u tri jednake doze pre jela. Pijte dok vam ne bude bolje. Sok isceđen iz korena praziluka odličan je prirodni lek za giht u obliku obloga.
Pirevina pročišćava krv
Kako pripremiti čaj:
U jedan litar vode stavite tri kašike izgnječenog korena pirevine i kuvajte poklopljeno dok voda ne uvri do pola. Zatim procediti i piti u tri jednake doze pre jela. Terapiju treba sprovoditi 40 dana. Pirevina ima snažan efekat na uklanjanje toksina iz krvi i limfe i jedno je od odličnih sredstava za čišćenje tele. Takođe je odlično sredstvo za čišćenje želuca i creva.
Pirevina i kopriva kao lek protiv osipa i ekcema
Pirevina i kopriva su odlična kombinacija za čišćenje krvi, pa dobro utiču na probleme kože. Odličan su borac protiv ekcema i osipa, a daju i pozitivne rezultate kod psorijaze.
Biljke koristite na sledeći način:
Tri kašičice mešavine pirevine i koprive potopite u 1 litar vode i ostavite preko noći. Ujutro kuvajte pet minuta i ostavite poklopljeno 20 minuta. Zatim procediti i piti u toku dana u toku mesec dana.
Pirevina i vino kao lek
Recept:
4 kašike pirevine prokuvajte u 2 litra dobrog belog vina dok ne provri. Ostavite da odstoji poklopljeno 30 minuta. Zatim procediti i piti dva puta dnevno po jednu rakiju od ovog lekovitog preparata. Blagotvorno deluje kod urinarnih infekcija, bubrežnih i žučnih kamenaca, bolesti jetre i žutice. Nemojte koristiti ovaj preparat u slučaju visoke telesne temperature.
Pirevina za lek – kada ga brati?
Lekoviti delovi biljke su koren i rizom. Vade se u kasnu jesen ili rano proleće. Isperu se od zemlje, osuše i seku na sitne komade. Zatim se suše na promaji i spremaju u papirne ili platnene kese.
U slučaju da niste sigurni da ćete prepoznati ovu biljku, možete je kupiti i u biljnim apotekama i prodavnicama zdrave hrane. Pirevina se može dobiti i kao ekstrakt u nekim dijetalnim proizvodima (povoljno deluje kod blažih oblika dijabetesa).
Savet:
Koristite je za lečenje samo u preporučenim dozama kako biste izbegli gubitak kalijuma iz organizma. Pirevina nije otrovna, ali je poželjno koristiti je u dogovoru sa lekarom.
Da li ste znali?
Mačke i psi pasu pirevinu. Zato ga ljudi zovu pseća pšenica. Ove životinje prirodno čiste želudac i creva uz pomoć pirevine.
