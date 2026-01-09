Spominje se u hilandarskim spisima: Drevna biljka za koju kažu da je najlekovitija na svetu pomaže kod tegoba sa bubrezima, jetrom, crevima

Lekovita biljka je poznata kao veoma rasprostranjen korov koji najčešće raste na njivama i voćnjacima pored kultivisanih biljaka

lekovita biljka
Foto: Andrey Zharkikh - CC BY 2.0

Lekovita biljka spominje se i u hilandarskim spisima

Pirevina (pirovina, pirika, obična pirika, pir, pseća pšenica) je biljka poznata kao veoma rasprostranjen korov koji najčešće raste na njivama i voćnjacima pored kultivisanih biljaka. Međutim, ova lekovita biljka može se naći i na livadama, pašnjacima i dvorištima. Ali to nije samo dosadan korov, već se ceni i kao prirodni lek.

Pirevina se kao lek pominje u hilandarskim spisima iz 16. veka. Naraste do visine od 1 metar iz vrlo raširene mreže horizontalnih rizoma, prenosi novi.ba. Sadrži karotene, proteine, mineralne soli jabučne kiseline, askorbinsku kiselinu, vitamine A i B, gvožđe, kalcijum i kalijum. Sadrži i eterična ulja, šećer i saponine.

Biljka pirevina u narodnoj medicini koristi se za lečenje:

  • Bolesti bubrega (upala i mali kamenac)
  • Upala urinarnog trakta
  • Kao diuretik
  • Protiv upale sluzokože želuca i creva
  • Za hemoroide
  • Za bolesti jetre
  • Za upalu prostate
  • Za reumu
  • Za giht
  • Za dečje gliste
  • Ima blagi umirujući efekat
  • Čisti krvne sudove
  • Čisti pluća od katara
  • Dobar je za dijabetičare
  • Za miome materice
  • Za kožne bolesti

Pirevina kao prirodni lek u obliku čaja

Recept:

Jednu kašiku pasiranih rizoma preliti sa 2dl vode i kuvati dok ne proključa. Zatim sklonite sa vatre i poklopite. Ostavite da odstoji 30 minuta, a zatim procedite i popijte. Pijte tri puta dnevno pre jela nezaslađeno 30 dana.

Ova mešavina čaja pomaže kod svih vrsta artritisa, uključujući giht. Pravi se na sledeći način:

Pomešajte 30 grama pirevine sa 10 grama slatke paprike. 4 kašike ove čajne mešavine preliti sa 1/2 litra proključale vode i ostaviti da odstoji 8 sati. Zatim procediti i piti u toku dana u tri jednake doze pre jela. Pijte dok vam ne bude bolje. Sok isceđen iz korena praziluka odličan je prirodni lek za giht u obliku obloga.

Pirevina pročišćava krv

Kako pripremiti čaj:

U jedan litar vode stavite tri kašike izgnječenog korena pirevine i kuvajte poklopljeno dok voda ne uvri do pola. Zatim procediti i piti u tri jednake doze pre jela. Terapiju treba sprovoditi 40 dana. Pirevina ima snažan efekat na uklanjanje toksina iz krvi i limfe i jedno je od odličnih sredstava za čišćenje tele. Takođe je odlično sredstvo za čišćenje želuca i creva.

Pirevina i kopriva kao lek protiv osipa i ekcema

Pirevina i kopriva su odlična kombinacija za čišćenje krvi, pa dobro utiču na probleme kože. Odličan su borac protiv ekcema i osipa, a daju i pozitivne rezultate kod psorijaze.

Biljke koristite na sledeći način:

Tri kašičice mešavine pirevine i koprive potopite u 1 litar vode i ostavite preko noći. Ujutro kuvajte pet minuta i ostavite poklopljeno 20 minuta. Zatim procediti i piti u toku dana u toku mesec dana.

Pirevina i vino kao lek

Recept:

4 kašike pirevine prokuvajte u 2 litra dobrog belog vina dok ne provri. Ostavite da odstoji poklopljeno 30 minuta. Zatim procediti i piti dva puta dnevno po jednu rakiju od ovog lekovitog preparata. Blagotvorno deluje kod urinarnih infekcija, bubrežnih i žučnih kamenaca, bolesti jetre i žutice. Nemojte koristiti ovaj preparat u slučaju visoke telesne temperature.

Pirevina za lek – kada ga brati?

Lekoviti delovi biljke su koren i rizom. Vade se u kasnu jesen ili rano proleće. Isperu se od zemlje, osuše i seku na sitne komade. Zatim se suše na promaji i spremaju u papirne ili platnene kese.

U slučaju da niste sigurni da ćete prepoznati ovu biljku, možete je kupiti i u biljnim apotekama i prodavnicama zdrave hrane. Pirevina se može dobiti i kao ekstrakt u nekim dijetalnim proizvodima (povoljno deluje kod blažih oblika dijabetesa).

Savet:

Koristite je za lečenje samo u preporučenim dozama kako biste izbegli gubitak kalijuma iz organizma. Pirevina nije otrovna, ali je poželjno koristiti je u dogovoru sa lekarom.

Da li ste znali?

Mačke i psi pasu pirevinu. Zato ga ljudi zovu pseća pšenica. Ove životinje prirodno čiste želudac i creva uz pomoć pirevine.

