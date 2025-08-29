Spušta pritisak u trenutku! Svega pola litre ovog soka dnevno produžiće vam život

Ovaj narodni lek ne može nikome da škodi

Visok krvni pritisak ili hipertenzija je bolest od koje sve više ljudi oboljeva. Takvi ljudi godinama dolaze kod lekara i uzimaju lekove, a ne shvataju da postoji jednostavan i veoma efikasan recept tradicionalne medicine koji može da vam obezbedi normalan krvni pritisak najmanje nekoliko godina.

Taj narodni lek se priprema ovako:

U posudu stavite 5 kašika borovih iglica, 2 kašike šipurka i 2 kašike sitno izmrvljenih suvih opni od crnog luka (ono što se koristi kada farbate jaja za Uskrs). Sve to prelijte sa 1l hladne vode pa kuvajte 10 minuta na laganoj vatri.

Pustite da se ova smesa ohladi, pa dodajte malo prokuvane vode da bi bilo tačno 1l tečnosti. Podelite ovu smesu na po pola litra i pijte 2 dana. Znači, pola litre na dan. Zatim skuvajte novu turu i pijte ovu tečnost tokom 4 meseca.

Nakon nedelju dana osetićete poboljšanje, a posle mesec dana možete postepeno smanjivati lekove koje koristite za pritisak.

Prve godine od ukidanja lekova ovu smesu pijte redovno, a kasnijih godina po potrebi.

Ovaj narodni lek će očistiti vaša creva, ali i jetru. Ima blagotvorno delovanje na celo telo i nikome ne može da naškodi.

Kora od luka

U svom sastanu kora od luka sadrži vitamine C i E, kao i minerale, kalijum, magnezijum, gvožđe, kalcijum…

Naučnici sa Univerziteta u Madridu u kori luka su pronašli vlakna koja smanjuju bolesti srca, gastrointestinalnog trakta i raka debelog creva.

Kora od luka sprečava starenje organizma zbog vitamina E.

Odlična je prevencija kardiovaskularnih, pa čak i onkoloških oboljenja.

Ima snažno antimikrobno dejstvo, odlično leči prehladu.

Zbog vitamina C kojim obiluje, jača imunitet.

Sadrži rutin koji jača naše krvne sudove.

Kora od luka je korisna kod upale grla, laringitisa, upale desni, stomatitisa, jer ima antibakterijska svojstva.

Šipurak

Zreli šipurak sadrži velike količine minerala, kalijum, natrijum, kalcijum, magnezijum, fosfor, gvožđe, bakar, mangan, hrom, molibden, kobalt i vitamine b1, b2, b6, k, e, c, kao i tanin boje, karoten, riboflavin, lumunsku i jabučnu kiselinu, šećer, eteričan ulja…

Šipurak čisti vene, poboljšava metabolizam, bogat je vitaminima i koristi se za anemiju, za bolesti bubrega i bešike, kao i za jetru.

Šipurak se koristi za jačanje tela, kao tonik, i povećava otpornost organizma na bolesti.

Čaj od šipurka za jačanje tela: 2 kašike suvog šipurka preliti sa pola litre vode i kuvati 15 minuta na laganoj vatri. Sklonite sa ringle i umotajte posudu u kojoj je čaj jednom krpom. Ostavite da stoji preko noći. Zatim procedite i zasladite medom. Pijte po malo tokom celog dana umesto vode.

Borove iglice

Borove iglice u terapeutske svrhe mogu da se koriste kao profilaksa za kardiovaskularne bolesti, kao i kompleksna terapija za anginu pektoris, aritmije, hipertenziju i ateroksiju.

Tinktura i ulje od borovih iglica smanjuje nivo holesterola u krvi, jača krvne sudove i pomaže da im se vrati elastičnost.

