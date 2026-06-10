U ovom životnom dobu srčani udar najčešće pogađa žene, a mnoge ignorišu prve znake

Srčani udar kod žena najčešće udari posle 50. godine, a prve znake mnoge otpišu kao umor. Pročitajte šta ne smete da prećutite lekaru.

Posle 50. godine rizik od infarkta kod žena skače skoro do nivoa muškaraca, a većina to pripiše umoru, stresu ili godinama. Tu greši i najpažljivija žena. Srčani udar kod žena retko izgleda kao na filmu, sa rukom na grudima i padom na pod. Kod žena se često javlja kao iscrpljenost koja ne prolazi, mučnina ili pritisak u vilici. I baš zato prođe nezapaženo.

Zašto srčani udar kod žena vreba baš u menopauzi

Estrogen godinama čuva krvne sudove žene kao nevidljivi štit. Kada njegov nivo padne u menopauzi, oko 51. godine u proseku, krvni sudovi gube tu zaštitu. Holesterol počinje lakše da se taloži, pritisak raste, a srce radi pod većim teretom nego ranije. To nije sitnica koju treba odložiti za sledeću godinu.

Najveći problem nije sama menopauza, problem je tišina oko nje. Žene tih godina brinu o roditeljima, deci, poslu, a sebe stave na poslednje mesto. Bol u grudima se otpiše na pregorelost. Prema podacima Američkog udruženja za srce, prelazak u menopauzu povezan je sa porastom rizika od bolesti srca, kako navodi naučno saopštenje objavljeno u časopisu „Circulation“, istraživanje o menopauzi i kardiovaskularnom riziku.

Koji su prvi znaci srčanog udara kod žena

Znaci srčanog udara kod žena često počinju danima ranije, a ne u jednom dramatičnom trenutku. Najčešći signali koje žene zanemare su:

Neobjašnjiv umor koji traje danima, čak i posle sna

Pritisak ili stezanje u vilici, vratu ili leđima, ne samo u grudima

Kratak dah pri običnom hodu uz stepenice

Mučnina, hladan znoj i vrtoglavica bez razloga

Greška broj jedan. Žena oseti nelagodu, popije čaj i legne, umesto da pozove 194. Ako simptom traje duže od nekoliko minuta i prati ga hladan znoj, to nije trenutak za čekanje jutra.

Šta da jedete da rizik od infarkta padne

Ishrana posle 50. godine menja pravila igre za srce. Masna riba poput skuše ili sardine, šaka oraha dnevno i maslinovo ulje umesto margarina smanjuju upalu u krvnim sudovima. Sarma i pohovano nisu zabranjeni, ali ne smeju biti svakodnevica. Dodajte više pasulja, ovsa i sezonskog povrća, jer vlakna vezuju višak holesterola.

So je tiha zamka. Više od jedne kašičice dnevno diže pritisak kod žena osetljivih na natrijum, a to je skriveno u hlebu, kobasicama i gotovim supama. Probajte da posolite tek na kraju kuvanja, jezik se navikne brže nego što mislite.

Da li je svaki bol u grudima srčani udar?

Ne, mnogi bolovi dolaze od kiseline, mišića ili anksioznosti. Ali bol koji se širi u ruku ili vilicu, traje duže od pet minuta i prati ga znojenje, zahteva hitan poziv lekaru. Ako imate dijabetes, povišen pritisak ili problem sa štitnom, obavezno se javite kardiologu.

Žene koje prežive infarkt često kasnije priznaju da su nedeljama osećale umor i zanemarile ga. Koji znak svog tela vi najčešće otpišete na umor i godine?

U kojim godinama žene najčešće dobiju srčani udar?

Rizik naglo raste posle menopauze, najčešće posle 50. do 55. godine, kada padne nivo estrogena koji štiti krvne sudove.

Kako prepoznati infarkt kod žene?

Tražite umor koji ne prolazi, pritisak u vilici ili leđima, kratak dah i mučninu sa hladnim znojem, ne samo bol u grudima.

Šta jesti za zdravo srce posle 50?

Jedite masnu ribu, orahe, maslinovo ulje, pasulj i povrće, a smanjite so i prerađeno meso da pritisak ostane pod kontrolom.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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