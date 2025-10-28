Ovaj simptom na nozi mogao bi da bude upozorenje da ćete doživeti srčani udar

Ako ste primetili čudne promene na nogama — poput bolova pri hodu, hladnoće, bledila ili sjajne kože — možda ne radi samo o „umoru“. Neki od ovih znakova mogu ukazivati na smanjeni protok krvi u nogama, što je povezano sa povećanim rizikom od srčanih problema.
Veza između nogu i srca
Promene u cirkulaciji nogu često se javljaju usled suženih arterija — proces koji se naziva periferalna arterijska bolest (PAD). Kada arterije koje vode do nogu postanu sužene zbog naslaga masnoće i kalcijuma, protok krvi opada. To nije samo problem nogu — takva stanja često idu “ruku pod ruku” sa oboljenjima srca.
Stručnjaci upozoravaju: bol pri hodu koji prestaje kad se odmorite (claudikacija) može biti znak da mišići ne dobijaju dovoljno kiseonika tokom aktivnosti. Takođe, izgleda kože može promeniti — koža može postati sjajna, bez dlaka, hrapava ili hladnija na dodir.
Koji simptomi nogu ne treba ignorisati?
- Bolovi, grčevi ili pečenje u listovima, butinama ili bokovima pri hodu, koji nestaju kad se zaustavite
- Slab ili nevidljiv puls u stopalima ili ispod kolena
- Rane koje ne zarastaju lako na stopalima ili nogama
- Koža koja izgleda sjajno, bez dlaka, hladna ili promene boje (plavičasta nijansa)
Zašto je ovo važno za srce?
Iako bol u nozi sam po sebi nije direktan simptom srčanog udara, PAD deluje kao upozorenje da u telu postoje arterijske promene koje mogu pogoditi i srce. Osobe sa PAD-om imaju znatno veći rizik od srčanih udara i moždanih udara.
Dr John McNeil upozorava da osobe koje imaju grčeve u nogama tokom hodanja pri čemu moraju stati — 20 % njih može kasnije doživeti srčani ili moždani udar.
Šta možete učiniti ako prepoznate simptome?
- Obratite se lekaru — lekar će moći da proceni puls, prepisati ultrazvuk krvnih sudova, test ABI (ankle-brachial index) i dodatne pretrage.
- Promenite stil života — prestanak pušenja, redovna fizička aktivnost (hodanje), kontrola šećera, holesterola i krvnog pritiska rade čuda za krvne sudove.
- Uzimanje lekova — lekovi za razređivanje krvi, snižavanje holesterola i proširenje krvnih sudova mogu pomoći u smanjenju rizika.
- Terapije i zahvati — u ozbiljnijim slučajevima koriste se angioplastika, stent ili hirurški premost koronarnih arterija.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com