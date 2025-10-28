Ovaj simptom na nozi mogao bi da bude upozorenje da ćete doživeti srčani udar

Ako ste primetili čudne promene na nogama — poput bolova pri hodu, hladnoće, bledila ili sjajne kože — možda ne radi samo o „umoru“. Neki od ovih znakova mogu ukazivati na smanjeni protok krvi u nogama, što je povezano sa povećanim rizikom od srčanih problema.

Veza između nogu i srca

Promene u cirkulaciji nogu često se javljaju usled suženih arterija — proces koji se naziva periferalna arterijska bolest (PAD). Kada arterije koje vode do nogu postanu sužene zbog naslaga masnoće i kalcijuma, protok krvi opada. To nije samo problem nogu — takva stanja često idu “ruku pod ruku” sa oboljenjima srca.

Stručnjaci upozoravaju: bol pri hodu koji prestaje kad se odmorite (claudikacija) može biti znak da mišići ne dobijaju dovoljno kiseonika tokom aktivnosti. Takođe, izgleda kože može promeniti — koža može postati sjajna, bez dlaka, hrapava ili hladnija na dodir.

Koji simptomi nogu ne treba ignorisati?

Bolovi, grčevi ili pečenje u listovima, butinama ili bokovima pri hodu, koji nestaju kad se zaustavite

Slab ili nevidljiv puls u stopalima ili ispod kolena

Rane koje ne zarastaju lako na stopalima ili nogama

Koža koja izgleda sjajno, bez dlaka, hladna ili promene boje (plavičasta nijansa)

Zašto je ovo važno za srce?

Iako bol u nozi sam po sebi nije direktan simptom srčanog udara, PAD deluje kao upozorenje da u telu postoje arterijske promene koje mogu pogoditi i srce. Osobe sa PAD-om imaju znatno veći rizik od srčanih udara i moždanih udara.

Dr John McNeil upozorava da osobe koje imaju grčeve u nogama tokom hodanja pri čemu moraju stati — 20 % njih može kasnije doživeti srčani ili moždani udar.

Šta možete učiniti ako prepoznate simptome?

Obratite se lekaru — lekar će moći da proceni puls, prepisati ultrazvuk krvnih sudova, test ABI (ankle-brachial index) i dodatne pretrage.

— lekar će moći da proceni puls, prepisati ultrazvuk krvnih sudova, test ABI (ankle-brachial index) i dodatne pretrage. Promenite stil života — prestanak pušenja, redovna fizička aktivnost (hodanje), kontrola šećera, holesterola i krvnog pritiska rade čuda za krvne sudove.

— prestanak pušenja, redovna fizička aktivnost (hodanje), kontrola šećera, holesterola i krvnog pritiska rade čuda za krvne sudove. Uzimanje lekova — lekovi za razređivanje krvi, snižavanje holesterola i proširenje krvnih sudova mogu pomoći u smanjenju rizika.

— lekovi za razređivanje krvi, snižavanje holesterola i proširenje krvnih sudova mogu pomoći u smanjenju rizika. Terapije i zahvati — u ozbiljnijim slučajevima koriste se angioplastika, stent ili hirurški premost koronarnih arterija.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com