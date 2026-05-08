Stalna nadutost posle svakog jela može ukazivati na zdravstveni problem: Ovo je najčešći uzrok

Stalna nadutost koja se pojavljuje nakon svakog jela često je znak sindroma iritabilnog creva, poremećaja koji može značajno uticati na kvalitet života.

Mnogi smatraju da je stalna nadutost posle svakog jela prolazna tegoba, koja se javlja usled prejedanja ili konzumiranja „teške“ hrane. Ali, ako se nadimanje ponavlja gotovo posle svakog obroka, praćeno je osećajem pritiska u stomaku, gasovima, grčevima ili nelagodnošću, organizam možda pokušava da upozori da postoji ozbiljniji problem sa varenjem.

Jedan od najčešćih uzroka uporne nadutosti sindrom iritabilnog creva (IBS), funkcionalni poremećaj sistema za varenje koji pogađa milione ljudi širom sveta, ističu mnogi stručnjaci

Iako nije opasan po život, ovaj poremećaj može značajno narušiti kvalitet života i svakodnevno funkcionisanje.

Nadutost koja se stalno vraća nije normalna

Povremena nadutost može se javiti kod svakoga, naročito nakon obilnih obroka, gaziranih pića ili hrane koja izaziva pojačano stvaranje gasova. Ipak, ukoliko se simptomi pojavljuju redovno, gotovo posle svakog jela, i traju duže vreme, to ne bi trebalo ignorisati.

Osobe koje pate od sindroma iritabilnog creva često opisuju osećaj kao da im se stomak „nadima kao balon“ odmah nakon obroka. Pored nadimanja, mogu se javiti i bolovi u stomaku, zatvor, dijareja ili smenjivanje ova dva problema, kao i osećaj nepotpunog pražnjenja creva.

Šta je sindrom iritabilnog creva?

Sindrom iritabilnog creva je poremećaj rada debelog creva koji nastaje usled preosetljivosti digestivnog sistema i poremećene pokretljivosti creva. Tačan uzrok nije u potpunosti poznat, ali lekari smatraju da stres, nepravilna ishrana, hormonske promene i poremećaj crevne flore mogu imati veliku ulogu.

Kod osoba sa IBS-om, creva burnije reaguju na određene namirnice i stresne situacije, zbog čega dolazi do pojačanog stvaranja gasova, grčeva i neprijatnog osećaja nadutosti.

Hrana koja pogoršava simptome

Određene namirnice posebno često izazivaju tegobe kod ljudi sa osetljivim varenjem. Među najčešćim „okidačima“ su:

masna i pržena hrana

gazirana pića

mlečni proizvodi kod osoba osetljivih na laktozu

pasulj, kupus i brokoli

slatkiši i industrijski proizvodi

kafa i alkohol

previše začinjena hrana

Pored same hrane, problem može predstavljati i brz način jedenja, gutanje vazduha tokom obroka i neredovni obroci.

Stres ima veliku ulogu

Lekari upozoravaju da stres i psihička napetost veoma često pogoršavaju simptome sindroma iritabilnog creva. Digestivni sistem usko je povezan sa nervnim sistemom, zbog čega emotivna napetost može izazvati pojačane grčeve, nadutost i probleme sa varenjem.

Mnogi pacijenti primećuju da im se tegobe pojačavaju tokom stresnih perioda, nervoze ili anksioznosti.

Kada je potrebno javiti se lekaru?

Iako stalna nadutost najčešće nije znak ozbiljne bolesti, postoje situacije kada je neophodno potražiti stručnu pomoć. Posebno treba obratiti pažnju ako su nadimanje i bolovi praćeni:

naglim gubitkom telesne težine

prisustvom krvi u stolici

jakim i upornim bolovima

povraćanjem

hroničnim zatvorom ili dijarejom

osećajem iscrpljenosti i slabosti

Ovi simptomi mogu ukazivati i na druga oboljenja digestivnog sistema koja zahtevaju dodatne analize.

Promena navika može značajno pomoći

Kod velikog broja ljudi simptomi se mogu ublažiti promenom životnih i prehrambenih navika. Stručnjaci preporučuju sporije jedenje, manje i češće obroke, smanjenje stresa i izbegavanje hrane koja izaziva tegobe.

Redovna fizička aktivnost, dovoljan unos vode i kvalitetan san takođe mogu doprineti boljem radu digestivnog sistema i smanjenju nadutosti.

Iako mnogi godinama ignorišu ove simptome, uporna stalna nadutost nije nešto što bi trebalo smatrati normalnim. Organizam često šalje upozorenja mnogo pre nego što problem postane ozbiljan, zbog čega je važno obratiti pažnju na signale koje telo šalje.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

