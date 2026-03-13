Nisu krivi geni, a ni hrana: Ovo je pravi razlog zašto vam je stomak stalno nadut!

Stalna nadutost stomaka vas iscrpljuje? Pravi krivac se krije u vašem nervnom sistemu. Primenite ove jednostavne savete već danas!

Stalna nadutost stomaka najčešće nastaje zbog stresa koji blokira varenje, a ne zbog hrane. Jedan trik sa disanjem menja sve, a o njemu pišemo niže.

Pijete biljne čajeve i izbacujete gluten, ali problem ostaje prisutan. Vaš probavni sistem zapravo traži nešto sasvim drugo. Mnogi ljudi godinama traže uzrok nadutosti u namirnicama koje svakodnevno jedu. Greška koju mnogi prave jeste stroga eliminacija različite hrane. Vaše telo mnogo češće reaguje na trenutno stanje vašeg nervnog sistema.

Zašto nastaje stalna nadutost stomaka?

Stalna nadutost stomaka nastaje kada hronični stres aktivira simpatički nervni sistem. Ova reakcija usporava rad creva i smanjuje lučenje želudačne kiseline. Ona takođe pojačava osetljivost na gasove. To stvara neprijatan osećaj pritiska čak i nakon laganog obroka.

Vaš simpatički nervni sistem je primarno dizajniran za preživljavanje. Kada dobijete hitan poslovni mejl, vaše telo to posmatra kao fizički napad. Krv se brzo povlači iz digestivnog trakta i odlazi pravo u mišiće. Želudac tada drastično smanjuje proizvodnju enzima.

Sistem za varenje u tom trenutku radi na apsolutnom minimumu. Vi pojedete izuzetno zdravu obrok salatu, ali vaš želudac ne može pravilno da je obradi. Nesvarena hrana putuje kroz creva i hrani loše bakterije. Ovi mikrobi proizvode veliku količinu gasa koji snažno širi zidove creva. Tako nastaju uporni gasovi i nadimanje.

Kako mozak i creva komuniciraju?

Vaš mozak i creva stalno i direktno komuniciraju preko vagus nerva. Kada stalno žurite ili brinete, telo misli da ste u stalnoj opasnosti. Tada automatski zaustavlja kompletan proces varenja. Hrana predugo ostaje u stomaku i postepeno počinje da fermentiše.

Hronični stres usporava rad creva i pojačava bolnu osetljivost na gasove. Ovo su dokazali istraživači sa Univerziteta u Korku u studiji objavljenoj u „CNS Neuroscience & Therapeutics“ 2016. godine. Zato i sasvim običan, mali obrok stvara veoma snažan osećaj težine u stomaku.

Gutanje vazduha pogoršava otečen stomak

Brzo jedenje sa sobom donosi još jedan veliki problem. Vi tokom brzog obroka bukvalno jedete okolni vazduh. Medicinski naziv za ovo specifično stanje jeste aerofagija. Ljudi pod hroničnim stresom često potpuno nesvesno gutaju velike količine vazduha dok na brzinu jedu ili piju.

Jutarnja slika je obično dobra, ali tvrdoća stomaka raste kako dan prolazi. Ujutru se budite potpuno ravnog stomaka, a uveče jedva uspevate da zakopčate pantalone. Trajna eliminacija hleba ili mleka tu jednostavno ne donosi nikakve dugoročne rezultate.

Kako da umirite probavu pre sledećeg obroka?

Probajte da pripremite svoj nervni sistem pre nego što uzmete prvi zalogaj. Uradite jednu veoma jednostavnu vežbu dubokog disanja. Udahnite duboko kroz nos četiri sekunde, zadržite dah kratko, pa polako izdahnite. Ponovite ovaj proces tačno tri puta zaredom. Ovaj mali, jednostavan potez direktno aktivira vaš parasimpatički nervni sistem. Telo tada dobija jasan signal da je potpuno bezbedno i odmah pokreće varenje.

Obratite pažnju na tačnu brzinu kojom konzumirate obrok. Spustite viljušku na sto nakon svakog pojedinačnog zalogaja. Žvaćite hranu polako dok ne postane potpuno tečna u ustima. Tako značajno olakšavate posao vašem osetljivom želucu i uspešno sprečavate nepotrebno gutanje vazduha.

Izbegavajte ozbiljne i emotivno teške razgovore za trpezarijskim stolom. Gledanje loših vesti ili čitanje poslovnih mejlova tokom ručka drži vas u stalnom stanju stresa. Jedite u potpunom miru i tišini kad god za to imate priliku.

Pravi razlog zašto se javlja stalna nadutost stomaka leži u načinu jedenja. Hrana je samo jedan deo slagalice. Promena ovih navika zahteva određeno vreme, ali sigurno donosi veliko i trajno olakšanje. Da li ste već primetili u kojim tačno stresnim situacijama vaš stomak najburnije reaguje?

Koji čajevi smiruju gasove i nadimanje?

Čaj od nane i kamilice opušta mišiće sistema za varenje. Pijte ih tople pola sata nakon obroka za najbolje rezultate.

Da li žvakaće gume izazivaju nadutost?

Da, često žvakanje gume dovodi do gutanja velikih količina vazduha. Pored toga, veštački zaslađivači iz žvaka dodatno iritiraju osetljiva creva.

Koliko dugo treba žvakati svaki zalogaj?

Optimalno je sažvakati hranu oko trideset puta pre gutanja. Zalogaj mora postati potpuno tečan kako bi želudac lakše i brže obavio svoj posao.

