Stalno su vam hladne noge, a cirkulacija loša? Rešenje nisu vunene čarape, već ova jedna namirnica

Loša cirkulacija uzrokuje hladne noge! Ne kupujte čarape, rešenje je u jednoj namirnici koja vaše telo greje iznutra!

Dve kašike dnevno! Zaboravite zimu i hladne noge – ovo je najjači prirodni lek za pokretanje slabe cirkulacije.

Jeste li i vi od onih ljudi kojima su noge stalno hladne, bez obzira koliko slojeva čarapa navukli? Znamo, muka je prava! Problem nije u vunenoj garderobi – to je samo maska. Stvarni krivac je slaba cirkulacija koja ne može da zagreje ekstremitete.

Rešenje nije u čarapama, već u ovoj jednoj namirnici: to je đumbir, najmoćniji biljni „grejač“ koji vaše telo greje iznutra i trajno rešava taj problem hladnih nogu. A uz njega, tu su i tri saveznika za maksimalan efekat!

Sve što vam treba, čeka vas u kuhinji!

Đumbir

Najbolji „grejač“ među čajevima je svakako đumbir. On je ta jedna namirnica koja donosi najbrži i najjači efekat na cirkulaciju. Možete napraviti i kupku, tako sto prvo sipate kašiku mlevenog đumbira (ili 200 gr seckanog svežeg đumbira) u 2 litre vode i stavite na šporet da prokuva. Skinite sa šporeta, pa ostavite poklopljeno 15 minuta, pa procedite i dodajte u kadu sa toplom vodom. Čaj je, takođe, odličan „grejač“, a možete ga kombinovati sa limunom za bolji ukus.

Beli luk

Podstiče cirkulaciju, a najbolje ga je jesti sirovog, ali možete ga dodavati i salatama, čorbama, pečenjima, ribi…

Ljute papričice

Odličan štit protiv prehlada, a podižu i temperaturu. U Italiji i Kini posebno ih koriste za bolju cirkulaciju. U nekim hladnijim oblastima ljudi u cipele i čarape ubacuju malo mlevene ljute papričice da bi se oslobodili osećaja hladnih nogu. Najbolje je da, kao oni, pospete malo mlevene kajenske papričice po nogama i obučete tople pamučne čarape, pa tek onda čizme.

Cimet

Cimet dobro deluje protiv zgrušavanja krvi i zato je odličan za bolju cirkulaciju. Uvrstite ga u tople napitke, ali i u keksiće i jutarnje pahuljice.

Sada kada znate za tajnu moć đumbira i njegovih saveznika, problem hladnih nogu ostavljate iza sebe. Pokrenite slabu cirkulaciju iznutra – to je jedini lek koji zaista deluje. Dajte svom telu prirodnu toplotu koju zaslužuje i uživajte u zimi bez brige!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com