Stavila je čen belog luka u nos, za samo 10 minuta desila joj se jeziva stvar (video)

Engleskinja Rozalin Katarina (29) je odlučila da na neobičan način pročisti sinuse
Stavila je po jedan čen očišćenog belog luka u obe nozdrve i čekala šta će se dogoditi posle 10 minuta.
– Nije me ništa bolelo ili peckalo, samo sam povremeno proveravala da li je beli luk i dalje na mestu. Posle desetak minuta sam osetila da su sinusi proradili i izvadila sam beli luk – objašnjava Katarina.
– Očekivala sam da će tu biti slina i drugih tečnosti iz nosa, ali ni u ludilu nisam bila spremna za ovoliku količinu. Ono što je najvažnije, detaljno sam pročistila sinuse i uverila se da ova metoda zaista deluje – objasnila je ona i dodala:
@rozalinekatherine
i’m shook lol #tiktoktaughtme #thankyoutiktok #tiktokhacks
– Na kraju više nisam osećala miris belog luka i mislim da su moji sinusi sasvim očišćeni.
Nakon što je postavila ovaj video na Tik Toku, pristigli su sasvim različiti komentari. Jedni su oduševljeni, a drugima je zgadila život pokazivanjem krajnjeg efekta belog luka.
