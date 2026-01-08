Stavila je čen belog luka u nos, za samo 10 minuta desila joj se jeziva stvar (video)

Mislila je da leči sinuse, ali čen belog luka u nosu izazvao je jezivu reakciju! Ne pokušavajte ovo kod kuće pre nego što pogledate video.

Engleskinja Rozalin Katarina (29) je odlučila da na neobičan način pročisti sinuse

Stavila je po jedan čen očišćenog belog luka u obe nozdrve i čekala šta će se dogoditi posle 10 minuta.

– Nije me ništa bolelo ili peckalo, samo sam povremeno proveravala da li je beli luk i dalje na mestu. Posle desetak minuta sam osetila da su sinusi proradili i izvadila sam beli luk – objašnjava Katarina.

– Očekivala sam da će tu biti slina i drugih tečnosti iz nosa, ali ni u ludilu nisam bila spremna za ovoliku količinu. Ono što je najvažnije, detaljno sam pročistila sinuse i uverila se da ova metoda zaista deluje – objasnila je ona i dodala:

– Na kraju više nisam osećala miris belog luka i mislim da su moji sinusi sasvim očišćeni.

Nakon što je postavila ovaj video na Tik Toku, pristigli su sasvim različiti komentari. Jedni su oduševljeni, a drugima je zgadila život pokazivanjem krajnjeg efekta belog luka.

