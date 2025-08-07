Stavite beli luk večeras ispod jastuka – ujutru vas čeka nešto neočekivano

Zvuči kao praznoverje, ali mnogi tvrde da beli luk pod jastukom menja jutro iz korena. Da li je u pitanju zdravlje, energija ili nešto treće?

Stavite večeras beli luk ispod jastuka i kada se probudite desiće se 3 neverovatne stvari. Ovo vam možda deluje smešno, ali treba da znate da se terapija belim lukom sprovodi već vekovima i daje odlične rezultate.

Mnogi od nas imaju problema sa nesanicom, a znamo da je dobar san bitan i za zdravlje, kako fizičko tako i mentalno.

Nema potrebe da pijete tablete za spavanje kada postoji prirodno rešenje – beli luk.

Naime,samo jedan čen belog luka ispod jastuka može vam pomoći da:

– spavate bolje i opustite sve mišiće zbog visoke koncentracije cinka

– počnete svaki dan sa mnogo više energije i vitalnosti

– izbegnete bilo kakav oblik prehlada, gripa, kašlja.

Isprobajte, ništa vas ne košta, a može da pomogne.

