Stavite prst u hladnu vodu na 30 sekundi: Otkrićete nešto važno o svom zdravlju

Jedan jednostavan trik može vam pomoći da proverite stanje svoje cirkulacije – i to za samo pola minuta. Sve što treba da uradite jeste da potopite vrhove prstiju u hladnu vodu i posmatrate reakciju.

Šta znači promena boje prstiju

Ako prsti postanu beli ili plavi nakon potapanja, to može biti znak da imate problem sa cirkulacijom. Ova reakcija ukazuje na to da krv ne dolazi dovoljno do ekstremiteta, što može biti posledica grčenja krvnih sudova izazvanog stresom ili naglom promenom temperature.

Mogući uzroci loše cirkulacije

Problemi sa cirkulacijom mogu nastati zbog krvnih ugrušaka, gojaznosti, dijabetesa ili drugih zdravstvenih stanja. Ugrušci su posebno opasni jer mogu dospeti do srca ili pluća i izazvati ozbiljne komplikacije.

Kako poboljšati protok krvi

Stručnjaci preporučuju svakodnevne vežbe istezanja koje traju od 15 do 20 minuta. Ove vežbe pomažu krvnim sudovima da se šire i skupljaju, čime se poboljšava protok krvi kroz telo.

Brze vežbe koje možete raditi kod kuće

Protezanje ujutru pre ustajanja iz kreveta

Rotacija zglobova šaka i stopala

Hodanje i lagano trčanje

Sklekovi i podizanje na prste

Vežbe za vrat i ramena

Zašto je važno reagovati na vreme

Slaba cirkulacija ne mora odmah da izazove simptome, ali dugoročno može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Redovno praćenje signala koje vam telo šalje, poput boje prstiju u hladnoj vodi, može biti prvi korak ka prevenciji.

