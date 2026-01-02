Štitna, srce i pankreas propadaju zbog ovoga: Dr Dunjić otkriva skrivenu opasnost koja vam razara organe dok spavate

Većinu svog životnog veka provedemo odmarajući se, ali retko ko razmišlja o tome da predmet u koji smo uložili mnogo novca – naš krevet, može biti tihi uzročnik bolesti. Gostujući u emisiji „Uranak“ na televiziji K1, stručnjak za integrativnu medicinu, dr Slobodan Dunjić, ukazao je na to kako neadekvatno okruženje u domu razara organe dok spavate. Prema njegovim rečima, negativni uticaji iz spavaće sobe prvo pogađaju krvotok, a zatim se štetni efekti šire na vitalne funkcije tela.

Materijali koji privlače zračenje

Mnogi savremeni dušeci i jastuci, umesto da pružaju odmor, deluju kao provodnici za štetna zračenja. Dr Dunjić ističe da veštački materijali stvaraju statički elektricitet koji pojačava okolna zračenja, pretvarajući naš krevet u svojevrsnu „antenu“. Kao najbolje rešenje navodi prirodnu vunu, pamuk i čista silikonska vlakna, jer ovi materijali ne akumuliraju elektricitet. Upotreba prirodnih materijala, poput vunenih prostirki, može značajno smanjiti izloženost zračenju tokom noći.

Genetika kao najslabija karika

Dugotrajno spavanje u toksičnom okruženju dovodi do hroničnog sužavanja krvnih sudova. Posledice nisu iste za sve, udarac prvo trpe oni organi koji su nam genetski najosetljiviji. Kod nekoga će to biti štitna žlezda ili srce, dok će kod drugog stradati pankreas. Zbog toga dr Dunjić naglašava da lečenje mora biti individualno – lekar mora znati kakve su pacijentove navike, od toga koliko vode pije do toga da li u spavaćoj sobi drži elektroniku.

Zašto suplementi ponekad ne deluju?

Uzaludno je uzimati skupe vitamine i minerale ako niste eliminisali koren problema. Ako je imunitet ugrožen na ćelijskom nivou zbog „zračećeg“ dušeka, dodaci ishrani neće imati pravi efekat. Ključ zdravlja leži u balansu između ishrane, hidratacije i kvalitetnog sna. Doktor podseća da je idealno vreme za odlazak na počinak pre 23 časa kako bi se iskoristio pun potencijal melatonina, dok je redovan unos vode osnova za očuvanje mladolikosti i vitalnosti.

Unutrašnje čišćenje i umerenost

Baš kao što održavamo automobile menjajući filtere, neophodno je čistiti i sopstveno telo, pre svega jetru i bubrege. Dr Dunjić savetuje post i smanjenje namirnica poput mesa, mlečnih proizvoda, šećera i glutena kako bi se organizam regenerisao. Takođe, upozorava na opasnost od nasumičnog uzimanja suplemenata bez prethodnih analiza, jer nepotrebne doze vitamina mogu dodatno opteretiti jetru.

Hronični umor kao posledica tehnologije

Moderan način života, koji podrazumeva spavanje uz mobilni telefon i druge uređaje, vodi ka kumulativnom iscrpljivanju organizma. Iako nam se čini da odmaramo, naš mozak i žlezde ostaju aktivni pod uticajem zračenja, što nakon nekoliko godina rezultira hroničnim umorom. Izbacivanjem elektronike iz mesta gde spavamo, sprečavamo proces koji tiho i neprimetno razara organe dok spavate.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com