Stomak se nadima odmah posle jela? Uradite ovo i rešite se neprijatnog pritiska u samo nekoliko sekundi

Koliko puta Vam se desilo da završite savršen obrok, a umesto zadovoljstva, osetite kako vam stomak postaje tvrd poput kamena? Taj osećaj kada morate krišom da otkopčate gornje dugme na pantalonama jer pritisak postaje nepodnošljiv svima je dobro poznat. Nadimanje posle jela nije samo estetski problem ili mala neprijatnost, ono je jasan signal tela da mu je potrebna hitna pomoć u procesu varenja. Srećom, rešenje se ne krije u skupim lekovima, već u jednostavnom ritualu koji možete izvesti odmah, čak i dok još sedite za stolom.

Zašto se javlja nadimanje posle jela i kako ga prekinuti?

Najčešći uzrok zbog kojeg osećate da ćete „eksplodirati“ leži u brzini kojom jedete i načinu na koji dišete. Kada halapljivo unosite hranu, gutate vazduh koji ostaje zarobljen u digestivnom traktu. Pored toga, stres „zaključava“ vaš sistem za varenje. Trik koji rešava nadimanje posle jela za manje od minuta zasniva se na aktivaciji parasimpatičkog nervnog sistema – onog dela koji telu šalje komandu: „opusti se i vari“.

Umesto da legnete (što je velika greška jer usporava proces), primenite tehniku dijafragmatske masaže. Ovaj potez mehanički pokreće creva i momentalno smanjuje pritisak gasova koji izazivaju bol.

Magija kružnog pokreta: Vaš novi ritual

Evo šta treba da uradite čim osetite prvu nelagodu. Ova tehnika je diskretna i možete je primeniti bilo gde:

Postavite dlan na pupak: Neka vaša ruka bude topla. Toplota je ključna za opuštanje grčeva.

Kružite u smeru kazaljke na satu: Počnite sa blagim pritiskom, praveći šire krugove oko pupka. Smer kazaljke na satu prati prirodan tok vašeg debelog creva, bukvalno gurajući zarobljen vazduh ka izlazu.

Dišite duboko: Dok masirate, udišite kroz nos brojeći do četiri, i izdišite kroz usta brojeći do šest. Ovo duboko disanje u kombinaciji sa masažom čini čuda za nadimanje posle jela.

Tihi saveznici ravnog stomaka

Pored ovog rituala dodirom, postoje i brze alternative koje vam mogu pomoći da se osećate lakše. Ako masaža nije dovoljna, popijte pola šolje tople vode (nikako hladne!) sa par kapi limuna ili malo svežeg đumbira. Topla tečnost širi krvne sudove u stomaku i ubrzava razlaganje hrane.

Zamislite onaj osećaj lakoće kada ustaneš od stola puni energije, a ne tromosti. Nema lepšeg osećaja nego kada hrana služi vama, a ne vi njoj. Ovaj jednostavan ritual dodirom nije samo rešenje za trenutni bol, to je način da svom telu pokažete poštovanje. Isprobajte ovaj trik već nakon sledećeg obroka i gledajte kako se neprijatna napetost topi, ostavljajući vas spremnim da uživate u ostatku dana bez težine.

