Svake večeri stavlja sapun od lavande ispod jastuka, razlog je zaista neverovatan, rešila je problem koji muči mnoge od nas

Ako imate problema sa spavanjem, nesanicom, ovi saveti mogu vam pomoći. Čak i ako živite zdravo, desi se da imate poteškoće sa spavanjem, teško zaspite, budite se tokom noći, imate noćne more. Ako je to slučaj, predstavljamo vam prirodan i jednostavan trik koji može da reši problem, a koji su koristile i naše bake.

Lavanda – naziv potiče od latinske reči „lavare“ – (oprati, ispirati) je zimzeleni žbun poreklom sa Mediterana. Pored eteričnog ulja, cvetovi lavande sadrže i korisne tanine (imaju antibakterijska i antiinflamatorna svojstva), kumarine (imaju umirujuće, antispazmodičko i antikancerogeno dejstvo), fitosterole (imaju antiinflamatorno, antipiretičko dejstvo, jačaju imunitet ), antocijanini (antialergijski, antifungalni), anti-gljivična svojstva, mineralna jedinjenja.

Lavanda ispod jastuka? Probajte pre spavanja

Pokazalo se da lavanda ima smirujući efekat na osnovu brojnih istraživanja. Ako patite od nesanice ili teško zaspite, stavite suvo cveće i listove lavande ispod jastuka. Da bi nam duže služili, vredi ih staviti u platnenu torbu. Ne samo da će spavaća soba lepo mirisati, već ćete se osećati i opušteno. Garantujemo da će vam biti mnogo lakše da zaspite, čak i nakon napornog i teškog dana.

I metoda sa sapunom od lavande može dosta da pomogne ljudima koji imaju ovaj poremećaj

Kvalitetan san je neophodan za dobro zdravlje i normalnu funkciju mozga. Kakav god da je razlog za probleme sa spavanjem, to može loše uticati na našu svakodnevicu. Moguć je i sindrom nemirnih nogu (SNN).

Sindrom nemirnih nogu je poremećaj nervnog sistema koji izaziva nagon za pomeranjem nogu. Tad je nemoguće zaspati.

Simptomi sindroma nemirnih nogu

Simptomi su nervoza u nogama, neodoljivi poriv za kretanjem, te teško pronalaženje mira. Kad pokrećemo noge simptomi nestaju, a tokom noći su simptomi jači nego preko dana.

Uzroci

Uzrok ovog sindroma nije poznat. Verovatno je reč o smetnji u nervnim ćelijama u mozgu koje kontrolišu kretanje i reflekse. Osim toga, čini se da je bolest nasledna. Ponekad se sindrom povezuje sa manjkom gvožđa ili nuspojavom drugih hroničnih bolesti – poput zastoja bubrega ili dijabetesa.

Šta može da pomogne?

Neki lekari tvrde kako postoji jedan zaista čudan domaći lek za ovaj sindrom. Naime, sapun od lavande treba da stavite ispod posteljine.

Čini se kako lavanda ima smirujuće delovanje.

Grčevi i trzanje treba da popuste, a noge bi trebalo biti mnogo mirnije!

Dokaz

Ova metoda sa sapunom od lavande nije naučno dokazana, ali mnogi korisnici interneta su otkrili kako im zaista pomaže.

Drugi korisnici pitali su se je li možda reč o placebo-efektu. Jedna žena napisala je da je bez znanja svog supruga stavila sapun ispod čaršava te da je ovaj odmah mnogo bolje spavao.

