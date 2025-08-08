Svi to radimo kad je vruće, a može da nas košta zdravlja

Ledeni napici tokom vrućina mogu da izazovu šok za telo. Saznaj šta je zdravije rešenje i kako da se rashladiš bez rizika.

Kad sunce prži, a znoj ne prestaje da curi, većina nas instinktivno radi jednu stvar – otvara frižider i pije ledenu vodu ili sok. Deluje osvežavajuće, zar ne? Ali upravo ta navika može da napravi više štete nego koristi.

Šok za organizam

Naglo unošenje hladnih napitaka u telo koje je pregrejano može izazvati termički šok. Srce mora da radi jače da bi izbalansiralo temperaturnu razliku, a to može da izazove vrtoglavicu, bol u stomaku, pa čak i grčeve. Posebno su ugroženi stariji, deca i osobe sa hroničnim bolestima.

Zašto nije dobro piti

ledeno kad si vreo Kada telo pokušava da se rashladi, krvni sudovi se šire, a hladan napitak ih naglo sužava. To može da poremeti prirodnu termoregulaciju i izazove stres za organizam. Umesto olakšanja, telo ulazi u dodatnu borbu.

Šta je bolje rešenje

Umesto ledene vode, stručnjaci savetuju da pijemo mlaku vodu ili blage biljne čajeve. Oni pomažu telu da se postepeno rashladi, bez šoka. Takođe, tuširanje mlakom vodom i boravak u hladu su mnogo efikasniji načini da se telo oporavi od vrućine.

Još jedna greška koju pravimo

Mnogi se tokom vrućina tuširaju hladnom vodom, misleći da će se tako brže rashladiti. Ali to može da izazove sličan efekat kao ledeni napici – šok za telo. Mlaka voda je mnogo bezbednija i zdravija opcija.

Zaključak za svakog od nas

Leto jeste vreme uživanja, ali i vreme kada treba da slušamo svoje telo. Male promene u navikama mogu da naprave veliku razliku. Sledeći put kad posegneš za ledenim sokom – razmisli dvaput.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com