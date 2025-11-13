Tihi znak na stopalima otkriva opasne bolesti – od bolesti jetre do krvnog ugruška

Stojite pred ogledalom, a stopala su vam toliko otečena da cipele postaju tesne. To nije samo neprijatnost – to je alarm.

Otok na stopalima nije samo estetski problem – može biti signal ozbiljnih bolesti. Ako ga primetite, nemojte ga ignorisati, jer upravo ovaj tihi znak često otkriva ono što se dešava unutar vašeg tela.

Zašto se javlja otok na stopalima?

Otok na stopalima nastaje kada se tečnost zadržava u tkivima. To može biti posledica dužeg stajanja ili sedenja, ali i znak da srce, jetra ili krvni sudovi ne rade kako treba.

Zatajenje srca: kada srce ne pumpa dovoljno krvi, tečnost se skuplja u donjim delovima tela.

Bolest jetre: oštećena jetra ne može da reguliše proteine i tečnost, pa se javlja otok.

Krvni ugrušci: blokada u venama sprečava normalan protok krvi i izaziva oticanje.

Kako da prepoznate da otok nije bezazlen?

Ako primetite da otok na stopalima ne prolazi ni nakon odmora, da se pogoršava uveče ili da je praćen bolom, crvenilom ili osećajem težine – vreme je da reagujete.

„Nemojte sami postavljati dijagnozu. Ponekad je otok prvi znak ozbiljne bolesti srca, bubrega ili jetre“, upozoravaju stručnjaci sa Harvarda.

Znaci na koje treba obratiti pažnju:

otok samo jedne noge

bol i toplina u pogođenom području

crvenilo ili potamnjenje kože

vene koje su tvrde ili bolne na dodir.

Šta možete da uradite odmah?

Podignite noge – gravitacija će pomoći da se tečnost povuče.

– gravitacija će pomoći da se tečnost povuče. Smanjite so u ishrani – višak soli zadržava vodu u telu.

– višak soli zadržava vodu u telu. Krećite se – čak i kratka šetnja aktivira mišiće i poboljšava cirkulaciju.

čak i kratka šetnja aktivira mišiće i poboljšava cirkulaciju. Obratite se lekaru – naročito ako otok traje duže od nekoliko dana ili se ponavlja.

Kada otok na stopalima postaje znak za uzbunu?

Ako se otok javlja iznenada, samo na jednoj nozi, ili je praćen bolom i promenom boje kože – to može ukazivati na krvni ugrušak. U tom slučaju, ne čekajte – potražite hitnu pomoć.

Zaključak

Otok na stopalima je mali, ali moćan signal. Nemojte ga zanemariti – vaše telo vam šalje poruku. Obratite pažnju, reagujte na vreme i sačuvajte zdravlje.

