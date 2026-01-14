Trik koji je zaludeo milione ljudi: Pomoću pirinča ublažite glavobolju, bol u vratu i zglobovima

Pirinač možete iskoristiti za glavobolju, migrenu, pritisak u sinusima i druge bolesti koje utiču na glavu i lice

Nije mali broj onih koji pate on hroničnih bolova, posebno u zglobovima, vratu, a imaju i česte glavobolje.

Nekada prosto nemaju rešenje za to svoje stanje. Zato vam danas donosimo ovaj izvrstan „recept“ koji je pogledan gotovo milion puta, a nastao je u saradnji s timom istraživača, potkrepljen je istraživanjima i zadovoljava visoke standarde stranice wikiHow.

Trebaće vam pamučna čarapa, čaša, pirinač i mikrotalasna. Naime, čarapu punjenu pirinčom možete brzo zagrejati u mikroalasnoj, a jednom kad se ugreje možete je položiti na različita područja tela za ublažavanje bolova ili grejanje.

Ključ uspeha leži u upotrebi isključivo pamučne čarape koja se neće rastopiti ili zapaliti prilikom zagrejavanja. Zatim napravite čvor, kako biste nadev mogli zameniti po potrebi.

Postupak

1. Izaberite odgovarajuću čarapu.

Za manji grejač upotrebite čarapu do sredine kolena. Za veći upotrebite čarapu koja ide preko kolena. KORISTITE ISKLJUČIVO ČARAPU KOJA JE 100% IZRAĐENA OD PAMUKA. Odaberite gusto i čvrsto tkanja kako biste zaštitili kožu od vrelog pirinča i sprečili da iscuri.

Pazite da materijal čarape nema metalnih niti, poput srebra ili bakra, jer su zapaljive. Nemojte koristiti čarape s rupama, jer će pirinač ispasti. Za izradu većeg grejača umesto čarape upotrebite malu jastučnicu.

2. Stavite čarapu u visoku čašu i dodajte pirinač. Ako vam čarapa izmiče s ruba stakla, upotrebite gumicu.

3. Napunite tri četvrtine čarape sirovim pirinčem. Ne koristite instant, jer je prethodno kuvana i sklonija je buđi. Moglo bi vam trebati između 4 do 6 šoljica (780 g do 1,17 kg) , zavisno od veličinei čarape. Četvrtinu čarape ostavite praznu kako biste na vrhu mogli vezati čvor.

4. Ako želite možete dodati pet do 10 kapi esencijalnih ulja, biljni čaj ili osušene cvetove lavande.

5. Na vrhu čarape zavežite čvor i protresite pirinač kako bi se ravnomerno rasporedila po čarapi. Vezanje čvora umesto šivenja omogućuje vam promenu punjenja, jer nakon dužeg korišćenja može poprimiti neugodne mirise. Ako se to dogodi, odvežite čarapu, izbacite stari i napunite čarapu svežim pirinčem.

6. Dodajte pirinač u čarapu ali tako da ostane mesta da možete vezati čvor

Zagrevanje čarape

7. Zagrejte čarapu u mikrotalasnoj. Najbrži i najlakši način zagrejavanja čarape je u mikrotalasnoj. Stavite čarapu u mikrotalasnu sa šoljcom vode i zagrejte je na visokoj temperaturi jednu minutu. Pažljivo uklonite čarapu i proverite razinu topline. Vratite čarapu na još 30 sekundi, ako želite da bude vruća. Budite vrlo oprezni kada vadite čarapu, jer će biti izuzetno vruća. Voda će dodati vlagu u rernu i spriečiti da tkanina ili pirinač zagore. Ako osetite da gori, odmah isključite mikrotalasnu.

8. Zimi čarapu punjenu rižom možete zagrejati i na radijatoru. Zamotajte čarapu u aluminijsku foliju i ostavite da se zagreje 30 minuta do sat vremena. Okrećite čarapu svakih 10 minuta kako biste osigurali ravnomerno zagrejavanje. Za promrzlo telo, zagrejanu čarapu stavite u krilo i sednite s ćebetom omotanom oko tela.

Kad ste umorni, bolesni ili osećate bolove u zglobovima, stavite zagrejanu čarapu na zahvaćeno područje, na primer oko vrata, na 20 do 25 minuta za uklanjanje bolova. Kod menstrualnih grčeva lezite na leđa i na stomak položite zagrejanu čarapu na 30 minuta.

Glavobolju, migrenu, pritisak u sinusima i druge bolesti koje utiču na glavu i lice mogu se ponekad lečiti grejanjem. Lezite na leđa i stavite toplu rižinu čarapu na čelo ili lice. Alternativno, možete ležati na čarapi, kao da je jastuk.

Bolove kod artritisa takođe možete ublažiti toplom čarapom koju ćete držati na bolnim zglobovima po 20 minuta.

