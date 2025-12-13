Trik vojne medicine: Pritisnite ovu posebnu tačka, efikasno eliminiše svaku bol

Ovo je trik vojne medicine – a tamo je lečenje drugačije, sve se radi brzo: brzo se zaustavlja bol, brzo oporavlja i brzo podiže na noge.

Ako vam je loše, i ne samo loše, već imate nesnosne bolove, trik vojne medicine će vam pomoći. Pritisnite ovu tačku i držite je barem 1 minut.

Momentalno smanjuje visoki pritisak, normalizuje i druge poteškoće. Svest se vraća, prestaju vrtoglavice.

Naime, ovo se koristi u vojnoj medicini. A tamo je lečenje drugačije, sve se radi brzo: brzo se zaustavlja bol, brzo oporavlja i brzo podiže na noge.

Gde se tačno nalazi tačka?

Tačka se nalazi na vrhu srednjeg prsta leve i istom prstu desne ruke. Treba je pritisnuti, recimo hemijskom olovkom, i držati tako bar 1 minut. Neverovatno bolno!

Ali, nakon tog vremena, bol nestaje, a na neke bolove, poput bolova u kičmi, deluje kao blokada.

Naravno, ovo nije savet ili uputstvo za lečenje visokog pritiska ili drugih bolesti, već prva pomoć za hitne slučajeve, kad nemate kod sebe lekova ili ako ne deluju, da se trenutno oslobodite nastalog zdravstvenog problema, prenosi uspesnazena.rs.

